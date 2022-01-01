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У Казахстані назвали кількість загиблих та постраждалих

У Казахстані назвали кількість загиблих та постраждалих
У Казахстані під час масових протестів загинуло 225 людей. Про це повідомили у Генеральній прокуратурі Казахстану, повідомляє Кореспондент.

Повідомляють, що серед загиблих 19 силовиків. До прокуратури надійшло 32 скарги про неправомірні дії працівників правоохоронних органів, вони перевіряються.

"На сьогодні встановлено 4578 потерпілих з них 4353 поранено, у тому числі 3393 співробітників силових відомств", - повідомили в генпрокуратурі Казахстану.

Наразі генпрокуратура країни розслідує 546 кримінальних справ, у тому числі 44 – за актами тероризму, 34 – за масовими заворушеннями, 15 вбивств. Затримано 672 підозрюваних.

У лікарнях продовжують лікування 265 постраждалих внаслідок подій, 67 з них перебувають у реанімації.

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Теги: Казахстан, загиблі
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