У Казахстані назвали кількість загиблих та постраждалих





Повідомляють, що серед загиблих 19 силовиків. До прокуратури надійшло 32 скарги про неправомірні дії працівників правоохоронних органів, вони перевіряються.



"На сьогодні встановлено 4578 потерпілих з них 4353 поранено, у тому числі 3393 співробітників силових відомств", - повідомили в генпрокуратурі Казахстану.



Наразі генпрокуратура країни розслідує 546 кримінальних справ, у тому числі 44 – за актами тероризму, 34 – за масовими заворушеннями, 15 вбивств. Затримано 672 підозрюваних.



У лікарнях продовжують лікування 265 постраждалих внаслідок подій, 67 з них перебувають у реанімації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Казахстані під час масових протестів загинуло 225 людей. Про це повідомили у Генеральній прокуратурі Казахстану, повідомляє Кореспондент Повідомляють, що серед загиблих 19 силовиків. До прокуратури надійшло 32 скарги про неправомірні дії працівників правоохоронних органів, вони перевіряються."На сьогодні встановлено 4578 потерпілих з них 4353 поранено, у тому числі 3393 співробітників силових відомств", - повідомили в генпрокуратурі Казахстану.Наразі генпрокуратура країни розслідує 546 кримінальних справ, у тому числі 44 – за актами тероризму, 34 – за масовими заворушеннями, 15 вбивств. Затримано 672 підозрюваних.У лікарнях продовжують лікування 265 постраждалих внаслідок подій, 67 з них перебувають у реанімації.

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