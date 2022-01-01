На Водохреща у Володимирі після купання пригощатимуть чаєм та кулішем
Сьогодні, 07:12
19 січня на міському пляжі міста Володимир відбудеться освячення води та Йорданське купання.
Про це інформує Володимир-Волинська міська територіальна громада.
Жителів громади запрошують взяти участь у водосвятті, яке розпочнеться о 9:00.
Опісля в усіх охочих буде нагода зануритись в освячену воду задля зміцнення тіла та духу. Після купання на сміливців чекає гарячий чай, яким пригощатимуть військовослужбовці 14-ї ОМБр та смачний куліш від Володимир-Волинської птахофабрики.
За безпекою та дотриманням правопорядку стежитимуть рятувальники та працівники поліції.
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Про це інформує Володимир-Волинська міська територіальна громада.
Жителів громади запрошують взяти участь у водосвятті, яке розпочнеться о 9:00.
Опісля в усіх охочих буде нагода зануритись в освячену воду задля зміцнення тіла та духу. Після купання на сміливців чекає гарячий чай, яким пригощатимуть військовослужбовці 14-ї ОМБр та смачний куліш від Володимир-Волинської птахофабрики.
За безпекою та дотриманням правопорядку стежитимуть рятувальники та працівники поліції.
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