На Водохреща у Володимирі після купання пригощатимуть чаєм та кулішем





Про це інформує Володимир-Волинська міська територіальна громада.



Жителів громади запрошують взяти участь у водосвятті, яке розпочнеться о 9:00.



Опісля в усіх охочих буде нагода зануритись в освячену воду задля зміцнення тіла та духу. Після купання на сміливців чекає гарячий чай, яким пригощатимуть військовослужбовці 14-ї ОМБр та смачний куліш від Володимир-Волинської птахофабрики.



За безпекою та дотриманням правопорядку стежитимуть рятувальники та працівники поліції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 19 січня на міському пляжі міста Володимир відбудеться освячення води та Йорданське купання.Про це інформує Володимир-Волинська міська територіальна громада.Жителів громади запрошують взяти участь у водосвятті, яке розпочнеться о 9:00.Опісля в усіх охочих буде нагода зануритись в освячену воду задля зміцнення тіла та духу. Після купання на сміливців чекає гарячий чай, яким пригощатимуть військовослужбовці 14-ї ОМБр та смачний куліш від Володимир-Волинської птахофабрики.За безпекою та дотриманням правопорядку стежитимуть рятувальники та працівники поліції.

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