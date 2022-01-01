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На Водохреща у Володимирі після купання пригощатимуть чаєм та кулішем

На Водохреща у Володимирі після купання пригощатимуть чаєм та кулішем
19 січня на міському пляжі міста Володимир відбудеться освячення води та Йорданське купання.

Про це інформує Володимир-Волинська міська територіальна громада.

Жителів громади запрошують взяти участь у водосвятті, яке розпочнеться о 9:00.

Опісля в усіх охочих буде нагода зануритись в освячену воду задля зміцнення тіла та духу. Після купання на сміливців чекає гарячий чай, яким пригощатимуть військовослужбовці 14-ї ОМБр та смачний куліш від Володимир-Волинської птахофабрики.

За безпекою та дотриманням правопорядку стежитимуть рятувальники та працівники поліції.


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