Легендарний «Щедрик» — у виконанні волинських прикордонників.ВІДЕО
Сьогодні, 08:10
Композицію «Carol of the Bells» вважають однією з найбільш відомих різдвяних мелодій у світі. Насправді це українська народна пісня «Щедрик» в музичній обробці Миколи Леонтовича, до якої Петро Вільговський створив англійську версію слів.
«Щедрик» відомий як хоровий твір. Уперше його виконав хор Київського університету в 1916 році. А нещодавно волинські прикордонники предтавили свій варіант легендарної композиції.
Про це Західне регіональне управління Держприкордонслужби повідомило на своїй сторінці у фейсбуці.
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«Щедрик» відомий як хоровий твір. Уперше його виконав хор Київського університету в 1916 році. А нещодавно волинські прикордонники предтавили свій варіант легендарної композиції.
Про це Західне регіональне управління Держприкордонслужби повідомило на своїй сторінці у фейсбуці.
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