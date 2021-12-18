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Легендарний «Щедрик» — у виконанні волинських прикордонників.ВІДЕО

Легендарний «Щедрик» — у виконанні волинських прикордонників.ВІДЕО
Композицію «Carol of the Bells» вважають однією з найбільш відомих різдвяних мелодій у світі. Насправді це українська народна пісня «Щедрик» в музичній обробці Миколи Леонтовича, до якої Петро Вільговський створив англійську версію слів.

«Щедрик» відомий як хоровий твір. Уперше його виконав хор Київського університету в 1916 році. А нещодавно волинські прикордонники предтавили свій варіант легендарної композиції.

Про це Західне регіональне управління Держприкордонслужби повідомило на своїй сторінці у фейсбуці.



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Теги: Щедрик, прикордонники
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