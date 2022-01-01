У Луцьку виступає «несправжній» Волинський народний хор

Олександр Стадник заявив, що у Луцьку на корпоративах, весіллях та інших заходах виступає колектив, який називає себе «Волинським народним хором», однак не має жодного відношення до цього колективу. Однак згодом він додав, що у цьому гурті таки є і нинішні, і колишні учасники Волинського народного хору.



Про це йдеться у дописі Олександра Стадника у



Він розповів про виступ колективу у ресторані «Старий полковник» на корпоративі Пенсійного фонду 14 січня.



Керівник хору каже: "випадково дізнався, що одну з організацій має вітати Волинський народний хор, тож вирішив побачити це на власні очі, адже знав, що ніяких виступів очолюваного ним колективу на той день не планувалося".



Він дочекався виступу гурту на корпоративі і навіть відзняв його на відео. Каже, у цьому колективі виступають деякі колишні, деякі нинішні учасники Волинського народного хору, а також інші співаки й музиканти.



«Я в принципі не контролюю, чим займаються наші артисти у вільний час і завжди підтримую намагання ще десь щось заробити – самі знаєте, які у нас зарплати. Але коли люди говорять, що «сьогодні нас буде вітати Волинський хор», а керівник, як кажуть, ні сном ні духом, то це вже занадто», – написав Олександр Стадник.



Він наголошує, що ці артисти незаконно використовують бренд Волинського хору.



«Як керівник державного академічного Волинського народного хору офіційно заявляю, що даний “гурт”, як і деякі інші, які користуються назвою “Волинський народний хор” і пропонують свої послуги, не мають ніякого відношення до нашого колективу і не мають права використовувати нашу назву. Тому прошу всіх як юридичних, так і фізичних осіб при пропонуванні ким би то не було послуг від імені Волинського народного хору, звертатись до мене особисто за телефоном 067-9112363 або до нашого адміністратора 050-2578909», – додав керівник хору.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Художній керівник Волинського народного хорузаявив, що у Луцьку на корпоративах, весіллях та інших заходах виступає колектив, який називає себе «Волинським народним хором», однак не має жодного відношення до цього колективу. Однак згодом він додав, що у цьому гурті таки є і нинішні, і колишні учасники Волинського народного хору.Про це йдеться у дописі Олександра Стадника у фейсбуці Він розповів про виступ колективу у ресторані «Старий полковник» на корпоративі Пенсійного фонду 14 січня.Керівник хору каже: "випадково дізнався, що одну з організацій має вітати Волинський народний хор, тож вирішив побачити це на власні очі, адже знав, що ніяких виступів очолюваного ним колективу на той день не планувалося".Він дочекався виступу гурту на корпоративі і навіть відзняв його на відео. Каже, у цьому колективі виступають деякі колишні, деякі нинішні учасники Волинського народного хору, а також інші співаки й музиканти.«Я в принципі не контролюю, чим займаються наші артисти у вільний час і завжди підтримую намагання ще десь щось заробити – самі знаєте, які у нас зарплати. Але коли люди говорять, що «сьогодні нас буде вітати Волинський хор», а керівник, як кажуть, ні сном ні духом, то це вже занадто», – написав Олександр Стадник.Він наголошує, що ці артисти незаконно використовують бренд Волинського хору.«Як керівник державного академічного Волинського народного хору офіційно заявляю, що даний “гурт”, як і деякі інші, які користуються назвою “Волинський народний хор” і пропонують свої послуги, не мають ніякого відношення до нашого колективу і не мають права використовувати нашу назву. Тому прошу всіх як юридичних, так і фізичних осіб при пропонуванні ким би то не було послуг від імені Волинського народного хору, звертатись до мене особисто за телефоном 067-9112363 або до нашого адміністратора 050-2578909», – додав керівник хору.

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