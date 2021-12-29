COVID-19 в Україні: за добу виявили понад 6 тисяч випадків захворювання
Сьогодні, 09:14
6 379 нових випадків COVID-19 зафіксували в Україні станом на 16 січня. Зокрема, захворіли 503 дитини та 92 медпрацівники.
Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.
За весь час пандемії в Україні:
захворіли – 3 754 458 осіб;
одужали – 3 553 642 особи;
летальних випадків – 98 283;
провели ПЛР-тестувань – 17 168 201.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 403
Вінницька область – 251
Волинська область – 89
Дніпропетровська область – 174
Донецька область – 142
Житомирська область – 240
Закарпатська область – 166
Запорізька область – 10
Івано-Франківська область – 914
Київська область – 198
Кіровоградська область – 88
Луганська область – 21
Львівська область – 625
Миколаївська область – 112
Одеська область – 195
Полтавська область – 121
Рівненська область – 160
Сумська область – 455
Тернопільська область – 397
Харківська область – 612
Херсонська область – 71
Хмельницька область – 312
Черкаська область – 117
Чернівецька область – 387
Чернігівська область – 119.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.
За весь час пандемії в Україні:
захворіли – 3 754 458 осіб;
одужали – 3 553 642 особи;
летальних випадків – 98 283;
провели ПЛР-тестувань – 17 168 201.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 403
Вінницька область – 251
Волинська область – 89
Дніпропетровська область – 174
Донецька область – 142
Житомирська область – 240
Закарпатська область – 166
Запорізька область – 10
Івано-Франківська область – 914
Київська область – 198
Кіровоградська область – 88
Луганська область – 21
Львівська область – 625
Миколаївська область – 112
Одеська область – 195
Полтавська область – 121
Рівненська область – 160
Сумська область – 455
Тернопільська область – 397
Харківська область – 612
Херсонська область – 71
Хмельницька область – 312
Черкаська область – 117
Чернівецька область – 387
Чернігівська область – 119.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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