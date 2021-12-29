COVID-19 в Україні: за добу виявили понад 6 тисяч випадків захворювання





Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.



За весь час пандемії в Україні:



захворіли – 3 754 458 осіб;



одужали – 3 553 642 особи;



летальних випадків – 98 283;



провели ПЛР-тестувань – 17 168 201.



Кількість захворювань в регіонах за добу:



м. Київ – 403



Вінницька область – 251



Волинська область – 89



Дніпропетровська область – 174



Донецька область – 142



Житомирська область – 240



Закарпатська область – 166



Запорізька область – 10



Івано-Франківська область – 914



Київська область – 198



Кіровоградська область – 88



Луганська область – 21



Львівська область – 625



Миколаївська область – 112



Одеська область – 195



Полтавська область – 121



Рівненська область – 160



Сумська область – 455



Тернопільська область – 397



Харківська область – 612



Херсонська область – 71



Хмельницька область – 312



Черкаська область – 117



Чернівецька область – 387



Чернігівська область – 119.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 6 379 нових випадків COVID-19 зафіксували в Україні станом на 16 січня. Зокрема, захворіли 503 дитини та 92 медпрацівники.Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.захворіли – 3 754 458 осіб;одужали – 3 553 642 особи;летальних випадків – 98 283;провели ПЛР-тестувань – 17 168 201.м. Київ – 403Вінницька область – 251Дніпропетровська область – 174Донецька область – 142Житомирська область – 240Закарпатська область – 166Запорізька область – 10Івано-Франківська область – 914Київська область – 198Кіровоградська область – 88Луганська область – 21Львівська область – 625Миколаївська область – 112Одеська область – 195Полтавська область – 121Рівненська область – 160Сумська область – 455Тернопільська область – 397Харківська область – 612Херсонська область – 71Хмельницька область – 312Черкаська область – 117Чернівецька область – 387Чернігівська область – 119.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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