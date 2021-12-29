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COVID-19 в Україні: за добу виявили понад 6 тисяч випадків захворювання

COVID-19 в Україні: за добу виявили понад 6 тисяч випадків захворювання
6 379 нових випадків COVID-19 зафіксували в Україні станом на 16 січня. Зокрема, захворіли 503 дитини та 92 медпрацівники.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.

За весь час пандемії в Україні:

захворіли – 3 754 458 осіб;

одужали – 3 553 642 особи;

летальних випадків – 98 283;

провели ПЛР-тестувань – 17 168 201.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 403

Вінницька область – 251

Волинська область – 89

Дніпропетровська область – 174

Донецька область – 142

Житомирська область – 240

Закарпатська область – 166

Запорізька область – 10

Івано-Франківська область – 914

Київська область – 198

Кіровоградська область – 88

Луганська область – 21

Львівська область – 625

Миколаївська область – 112

Одеська область – 195

Полтавська область – 121

Рівненська область – 160

Сумська область – 455

Тернопільська область – 397

Харківська область – 612

Херсонська область – 71

Хмельницька область – 312

Черкаська область – 117

Чернівецька область – 387

Чернігівська область – 119.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Теги: Україна, статистика, коронавірус
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