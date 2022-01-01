Курс валют у Луцьку на 16 січня
Сьогодні, 09:35
Курс долара в обмінниках Луцька станом на неділю, 16 січня, такий: купівля – 28,08, продаж – 28,16.
Євро купують за 31,95, продають за 32,10.
Курс російського рубля: купівля – 0,36, продаж – 0,36.
Щодо польського злотого, то його продають за 6,95, а купують за 7,04.
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Євро купують за 31,95, продають за 32,10.
Курс російського рубля: купівля – 0,36, продаж – 0,36.
Щодо польського злотого, то його продають за 6,95, а купують за 7,04.
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