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Курс валют у Луцьку на 16 січня

Курс валют у Луцьку на 16 січня
Курс долара в обмінниках Луцька станом на неділю, 16 січня, такий: купівля – 28,08, продаж – 28,16.

Євро купують за 31,95, продають за 32,10.

Курс російського рубля: купівля – 0,36, продаж – 0,36.

Щодо польського злотого, то його продають за 6,95, а купують за 7,04.

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Теги: Курс, валюта, Луцьк
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