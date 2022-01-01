За добу на коронавірус захворіли 89 волинян, одна людина померла

На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 89 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.Про це повідомляють в обласному ценрі контролю та профілактики хвороб.– 45 хворих:Луцька ТГ – 32 хворихБоратинська ТГ – 1 хворийБерестечківська ТГ – 1 хворийГорохівська ТГ – 4 хворихМар’янівська ТГ – 2 хворихПідгайцівска ТГ – 4 хворихТорчинська ТГ – 1 хворий– 9 хворих:Володимир-Волинська ТГ – 6 хворихНововолинська ТГ – 2 хворихПавлівська ТГ – 1 хворий– 11 хворих:Камінь- Каширська ТГ – 2 хворихМаневицька ТГ – 3 хворихПрилісненська ТГ – 6 хворих– 24 хворих:Голобська ТГ – 1 хворийЗабродівська ТГ – 1 хворийКовельська ТГ – 4 хворихЛуківська ТГ – 1 хворийРатнівська ТГ – 11 хворихСамарівська ТГ – 3 хворихТурійська ТГ – 3 хворихГоспіталізували – 4 хворих, 85 – лікується амбулаторно.Усього станом на 16 січня в області зареєстрували 104 905 випадків.Одужали – 101 121 особа (за останню добу – 26).Летальних випадків (осіб) – 2217, з них за останню добу – 1:Луцький район – 1 випадок у Цуманській ТГ.Методом ПЛР всього обстежено 415 487 осіб, за останню добу –322 особи.За добу 15 січня 2022 року проти COVID-19 в області провели 770 щеплень. Першою дозою щепили — 288 осіб, другою дозою – 413 осіб, додатковою дозою – 6 осіб, бустерною дозою – 63 особи.Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 330 450 людей, отримали дві дози – 305 458 людей, отримали додаткову дозу – 236 людей, бустерну дозу – 1062 людини. Загалом провели 637 206 щеплень.