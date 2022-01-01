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За добу на коронавірус захворіли 89 волинян, одна людина померла

За добу на коронавірус захворіли 89 волинян, одна людина померла
На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 89 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляють в обласному ценрі контролю та профілактики хвороб.

Луцький район – 45 хворих:

Луцька ТГ – 32 хворих
Боратинська ТГ – 1 хворий
Берестечківська ТГ – 1 хворий
Горохівська ТГ – 4 хворих
Мар’янівська ТГ – 2 хворих
Підгайцівска ТГ – 4 хворих
Торчинська ТГ – 1 хворий

Володимир-Волинський район – 9 хворих:

Володимир-Волинська ТГ – 6 хворих
Нововолинська ТГ – 2 хворих
Павлівська ТГ – 1 хворий

Камінь-Каширський район – 11 хворих:

Камінь- Каширська ТГ – 2 хворих
Маневицька ТГ – 3 хворих
Прилісненська ТГ – 6 хворих

Ковельський район – 24 хворих:

Голобська ТГ – 1 хворий
Забродівська ТГ – 1 хворий
Ковельська ТГ – 4 хворих
Луківська ТГ – 1 хворий
Ратнівська ТГ – 11 хворих
Самарівська ТГ – 3 хворих
Турійська ТГ – 3 хворих

Госпіталізували – 4 хворих, 85 – лікується амбулаторно.

Усього станом на 16 січня в області зареєстрували 104 905 випадків.

Одужали – 101 121 особа (за останню добу – 26).

Летальних випадків (осіб) – 2217, з них за останню добу – 1:

Луцький район – 1 випадок у Цуманській ТГ.
Методом ПЛР всього обстежено 415 487 осіб, за останню добу –322 особи.

За добу 15 січня 2022 року проти COVID-19 в області провели 770 щеплень. Першою дозою щепили — 288 осіб, другою дозою – 413 осіб, додатковою дозою – 6 осіб, бустерною дозою – 63 особи.

Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 330 450 людей, отримали дві дози – 305 458 людей, отримали додаткову дозу – 236 людей, бустерну дозу – 1062 людини. Загалом провели 637 206 щеплень.

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Теги: Волинь, статистика, коронавірус
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