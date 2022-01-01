За добу на коронавірус захворіли 89 волинян, одна людина померла
Сьогодні, 10:15
На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 89 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Про це повідомляють в обласному ценрі контролю та профілактики хвороб.
Луцький район – 45 хворих:
Луцька ТГ – 32 хворих
Боратинська ТГ – 1 хворий
Берестечківська ТГ – 1 хворий
Горохівська ТГ – 4 хворих
Мар’янівська ТГ – 2 хворих
Підгайцівска ТГ – 4 хворих
Торчинська ТГ – 1 хворий
Володимир-Волинський район – 9 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 6 хворих
Нововолинська ТГ – 2 хворих
Павлівська ТГ – 1 хворий
Камінь-Каширський район – 11 хворих:
Камінь- Каширська ТГ – 2 хворих
Маневицька ТГ – 3 хворих
Прилісненська ТГ – 6 хворих
Ковельський район – 24 хворих:
Голобська ТГ – 1 хворий
Забродівська ТГ – 1 хворий
Ковельська ТГ – 4 хворих
Луківська ТГ – 1 хворий
Ратнівська ТГ – 11 хворих
Самарівська ТГ – 3 хворих
Турійська ТГ – 3 хворих
Госпіталізували – 4 хворих, 85 – лікується амбулаторно.
Усього станом на 16 січня в області зареєстрували 104 905 випадків.
Одужали – 101 121 особа (за останню добу – 26).
Летальних випадків (осіб) – 2217, з них за останню добу – 1:
Луцький район – 1 випадок у Цуманській ТГ.
Методом ПЛР всього обстежено 415 487 осіб, за останню добу –322 особи.
За добу 15 січня 2022 року проти COVID-19 в області провели 770 щеплень. Першою дозою щепили — 288 осіб, другою дозою – 413 осіб, додатковою дозою – 6 осіб, бустерною дозою – 63 особи.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 330 450 людей, отримали дві дози – 305 458 людей, отримали додаткову дозу – 236 людей, бустерну дозу – 1062 людини. Загалом провели 637 206 щеплень.
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Про це повідомляють в обласному ценрі контролю та профілактики хвороб.
Луцький район – 45 хворих:
Луцька ТГ – 32 хворих
Боратинська ТГ – 1 хворий
Берестечківська ТГ – 1 хворий
Горохівська ТГ – 4 хворих
Мар’янівська ТГ – 2 хворих
Підгайцівска ТГ – 4 хворих
Торчинська ТГ – 1 хворий
Володимир-Волинський район – 9 хворих:
Володимир-Волинська ТГ – 6 хворих
Нововолинська ТГ – 2 хворих
Павлівська ТГ – 1 хворий
Камінь-Каширський район – 11 хворих:
Камінь- Каширська ТГ – 2 хворих
Маневицька ТГ – 3 хворих
Прилісненська ТГ – 6 хворих
Ковельський район – 24 хворих:
Голобська ТГ – 1 хворий
Забродівська ТГ – 1 хворий
Ковельська ТГ – 4 хворих
Луківська ТГ – 1 хворий
Ратнівська ТГ – 11 хворих
Самарівська ТГ – 3 хворих
Турійська ТГ – 3 хворих
Госпіталізували – 4 хворих, 85 – лікується амбулаторно.
Усього станом на 16 січня в області зареєстрували 104 905 випадків.
Одужали – 101 121 особа (за останню добу – 26).
Летальних випадків (осіб) – 2217, з них за останню добу – 1:
Луцький район – 1 випадок у Цуманській ТГ.
Методом ПЛР всього обстежено 415 487 осіб, за останню добу –322 особи.
За добу 15 січня 2022 року проти COVID-19 в області провели 770 щеплень. Першою дозою щепили — 288 осіб, другою дозою – 413 осіб, додатковою дозою – 6 осіб, бустерною дозою – 63 особи.
Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 330 450 людей, отримали дві дози – 305 458 людей, отримали додаткову дозу – 236 людей, бустерну дозу – 1062 людини. Загалом провели 637 206 щеплень.
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