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На Волині хочуть запровадити безготівковий розрахунок за проїзд у міжміських маршрутках

На Волині хочуть запровадити безготівковий розрахунок за проїзд у міжміських маршрутках
Уже в 2022 році проїзд у міжміських маршрутках хочуть зробити безготівковим: пасажири платитимуть за допомогою банківської або спеціальної картки. Однак розраховуватися готівкою теж можна буде.

Про це у програмі «Актуально» на 12 каналі 14 січня розповів директор департаменту інфраструктури Волинської ОДА Назар Романюк.

Нагадаємо, з його слів, уже розробляють додаток для смартфонів, за допомогою якого можна буде обирати необхідний рейс міжміського автобуса, відстежувати його рух, а також купувати квиток на проїзд.

«Розпочнемо додатком у смартфоні, а завершимо валідацією – банківськими картками і додатковими картками, які будуть продаватися у громадах. Ми ж маємо ще прийти до пільгового проїзду. Комплексно це все має завершитися 2022 року, а програму ми передбачаємо на 2022-23 роки», – каже посадовець.

Онак, припускає він, повністю відмовитися від готівки не вийде.

«Є ряд процесів, відверте спілкування і конкретні дедлайни з податковою системою, тому що ряд реформ у перевезеннях нам необхідно буде пройти і з точки зору оподаткування. Зараз дуже багато перевізників працюють на системі єдиного податку, і тому готівку ніяк не оминути. Але будемо надавати перевагу тим перевізникам, які працюватимуть на системі загального оподаткування.

Розуміємо, що дехто захоче платити готівкою, тому, можливо, валідацію видозмінимо так, щоб це було як чек, наприклад. Людина зможе заплатити готівкою в автобусі і отримати чек», – пояснив Назар Романюк.

Він запевнив, що ціна на проїзд буде однакова – не залежно від того, яким способом пасажир платить: готівкою, банківською карткою чи карткою для проїзду.

«Ми працюємо над тим, щоб не було ніяких відсотків, надплат. Хочемо зберегти тариф і зробити його максимально комфортним у плані самої вартості. Пріоритет у чому? Щоб не різнилася вартість. Тому що ряд перевізників можуть змінювати вартість без погодження з адміністрацією», – наголосив директор департаменту.

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Теги: Волинь, проїзд, картки, готівка
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