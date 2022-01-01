В Україні відсьогодні друковані ЗМІ мають виходити державною мовою, інакше — штрафи





Текст закону був оприлюднений у газеті «Голос України» 16 травня 2019 року, пише



Розповсюдження в Україні за передплатою друкованих видань російською мовою допускатиметься, якщо їхні засновники дозволять також передплату такого самого видання державною мовою.



Українськомовна версія видання повинна бути незалежно від того, чи його розповсюдження відбувається на платній основі, чи на безоплатній — серед яких безплатне роздавання.



Для друкованих ЗМІ, у яких у свідоцтві про реєстрацію записано місцеву сферу розповсюдження, вимога про мову видання почне діяти з 16 липня 2024 року.



Також не можна вносити в друковані видання інформацію іншою мовою, зокрема оголошення й рекламу. До винятків належать англійська мова, офіційні мови Євросоюзу, кримськотатарська й мови інших корінних народів України. Російська в цей перелік не потрапила.



За порушення цих вимог передбачають штраф від 400 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (6,8-8,5 тисячі гривень). Повторне порушення протягом року передбачає штраф від 500 до 700 неоподатковуваних мінімумів (8,5-11,9 тисячі гривень).



Притягати порушників до адміністративної відповідальності Уповноважений із захисту державної мови зможе із 16 липня 2022 року.

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