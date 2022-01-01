вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Україні відсьогодні друковані ЗМІ мають виходити державною мовою, інакше — штрафи

В Україні відсьогодні друковані ЗМІ мають виходити державною мовою, інакше — штрафи
Відсьогодні, 16 січня, всі загальноукраїнські та регіональні друковані засоби масової інформації в Україні повинні видаватися державною мовою. Проте вони зможуть публікувати одночасно версію іншою мовою.

Текст закону був оприлюднений у газеті «Голос України» 16 травня 2019 року, пише Громадське.

Розповсюдження в Україні за передплатою друкованих видань російською мовою допускатиметься, якщо їхні засновники дозволять також передплату такого самого видання державною мовою.

Українськомовна версія видання повинна бути незалежно від того, чи його розповсюдження відбувається на платній основі, чи на безоплатній — серед яких безплатне роздавання.

Для друкованих ЗМІ, у яких у свідоцтві про реєстрацію записано місцеву сферу розповсюдження, вимога про мову видання почне діяти з 16 липня 2024 року.

Також не можна вносити в друковані видання інформацію іншою мовою, зокрема оголошення й рекламу. До винятків належать англійська мова, офіційні мови Євросоюзу, кримськотатарська й мови інших корінних народів України. Російська в цей перелік не потрапила.

За порушення цих вимог передбачають штраф від 400 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (6,8-8,5 тисячі гривень). Повторне порушення протягом року передбачає штраф від 500 до 700 неоподатковуваних мінімумів (8,5-11,9 тисячі гривень).

Притягати порушників до адміністративної відповідальності Уповноважений із захисту державної мови зможе із 16 липня 2022 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Україна, преса, державна мова
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Настрашніше – морозна ніч: як у Луцьку безхатьки рятуються від холоду. ФОТО
2021 рік – у фото видання ВолиньPost
«Експертизи не дали повних відповідей»: чому досі не оголосили підозру доньці Алфьорова, яка на смерть збила людину
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як у Луцьку святкуватимуть Водохреща: опублікували графік богослужінь
Сьогодні, 13:30
В Україні відсьогодні друковані ЗМІ мають виходити державною мовою, інакше — штрафи
Сьогодні, 12:17
Волинянин переміг у конкурсі льодових скульптур у Львові
Сьогодні, 11:35
Розшукали 37-річну волинянку, яка зникла 12 днів тому
Сьогодні, 11:05
На Волині хочуть запровадити безготівковий розрахунок за проїзд у міжміських маршрутках
Сьогодні, 10:40
Схожі новини
COVID-19 в Україні: за добу виявили понад 6 тисяч випадків захворювання COVID-19 в Україні: за добу виявили понад 6 тисяч випадків захворювання
Сьогодні, 09:14
До «помаранчевої зони» знову належать дві області До «помаранчевої зони» знову належать дві області
14 січень, 12:25
Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за минулу добу Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за минулу добу
14 січень, 09:08
В Україні може з'явитися програма єСубсидія В Україні може з'явитися програма єСубсидія
13 січень, 07:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як у Луцьку святкуватимуть Водохреща: опублікували графік богослужінь
Сьогодні, 13:30
 0
В Україні відсьогодні друковані ЗМІ мають виходити державною мовою, інакше — штрафи
Сьогодні, 12:17
 0
Волинянин переміг у конкурсі льодових скульптур у Львові
Сьогодні, 11:35
 0
Розшукали 37-річну волинянку, яка зникла 12 днів тому
Сьогодні, 11:05
 0
На Волині хочуть запровадити безготівковий розрахунок за проїзд у міжміських маршрутках
Сьогодні, 10:40
 0
Медіа
відео
1/8