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Як у Луцьку святкуватимуть Водохреща: опублікували графік богослужінь

Як у Луцьку святкуватимуть Водохреща: опублікували графік богослужінь
У Луцьку протягом 18-19 січня відбуватиметься велике освячення води з нагоди Богоявлення та Хрещення Ісуса Христа.

Про це йдеться на фейсбук-сторінці Волинської єпархії Православної Церкви України.

Головне йорданське водосвяття, очолить митрополит Луцький і Волинський Михаїл, проводитимуть його на річці Стир, на пляжі Центрального парку імені Лесі Українки.

Зазначається, що до протилежних берегів духовенство і миряни прийдуть хресними ходами – від кафедрального собору Святої Трійці та від храму Великомученика і цілителя Пантелеймона с. Рованці Луцького районного деканату.

Розпорядок святкових богослужінь у головному храмі єпархії:

18 січня (вівторок), Навечір’я Богоявлення (Хрещенський святвечір): 8.00 – царські часи, зображальні, вечірня, літургія Василія Великого, велике освячення води на соборному майдані; 17.00 – всенічна.
19 січня (середа), Богоявлення, Хрещення Господнє: 7.00 – велике освячення води на соборному майдані, 7.30 – літургія в нижньому храмі, 9.00 – літургія у верхньому храмі, після якої хресний хід на Стир і велике освячення води.

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Теги: Водохреща, вода, освячення
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