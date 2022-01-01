Купив через інтернет: на Волині у чоловіка знайшли наркотики
Сьогодні, 14:05
16-го січня близько 11:30 біля відділення Нової Пошти №1 у Благодатному Володимир-Волинського району затримали чоловіка, який купив наркотики через інтернет.
Про це пише БУГ.
Як повідомили правоохоронці, психотропну речовину чоловік отримав в одному з відділень служби доставки.
За цим фактом відкрили криміналье провадження за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту.
На місці події працює слідчо-оперативна група.
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Про це пише БУГ.
Як повідомили правоохоронці, психотропну речовину чоловік отримав в одному з відділень служби доставки.
За цим фактом відкрили криміналье провадження за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту.
На місці події працює слідчо-оперативна група.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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