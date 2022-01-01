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Купив через інтернет: на Волині у чоловіка знайшли наркотики

Купив через інтернет: на Волині у чоловіка знайшли наркотики
16-го січня близько 11:30 біля відділення Нової Пошти №1 у Благодатному Володимир-Волинського району затримали чоловіка, який купив наркотики через інтернет.

Про це пише БУГ.

Як повідомили правоохоронці, психотропну речовину чоловік отримав в одному з відділень служби доставки.

За цим фактом відкрили криміналье провадження за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту.
Купив через інтернет: на Волині у чоловіка знайшли наркотики

На місці події працює слідчо-оперативна група.
Купив через інтернет: на Волині у чоловіка знайшли наркотики

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Теги: Волинь, Володимир, наркотики
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