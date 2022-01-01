Усі докази вказують, що за недавньою кібератакою стоїть Росія





Про це пише



"Держспецзв’язку разом із СБУ та кіберполіцією продовжує розслідувати кібератаку на сайти органів державної влади. Станом на зараз можна сказати, що всі докази вказують на те, що за кібератакою стоїть Росія. Москва продовжує вести гібридну війну та активно нарощує сили в інформаційному та кіберпросторах", - йдеться у повідомленні Мінцфри.



Як вказують у відомстві, найчастіше кібервійська Росії працюють проти США та України, намагаючись за допомогою технологій похитнути політичну ситуацію.



"Остання кібератака — один із проявів гібридної війни Росії проти України, яка триває з 2014 року", - відзначають у Мінцфрі.



"Її ціль — не тільки залякати суспільство. А дестабілізувати ситуацію в Україні, зупинивши роботу державного сектору та підірвавши довіру до влади з боку українців. Цього вони можуть досягти, вкинувши в інфопростір фейки про вразливість критичної інформаційної інфраструктури та про “злив” персональних даних українців", - додали у міністерстві.



Там при цьому вказал, що "Дія", сайт якої також "лежав", не зберігає персональні дані українців. "Усі вони розміщені у відповідних реєстрах, які надійно захищені. Застосунок є тільки “мостом” між інформацією з держреєстрів та користувачем... Тому закликаємо українців не піддаватися паніці. Усі персональні дані перебувають під надійним захистом у держреєстрах. А оголошення про можливість купити нібито персональні дані є аферою: шахраї продають старі дані, що скомплектовані з багатьох джерел, які були злиті до 2019 року", - вказали у Мінцифрі.



Нагадаємо, що у ніч із 13 на 14 січня було



Не працювали сайти Міністерства закордонних справ та Міненерго, ДСНС та МОН. ЗМІ писали про те, що сайт КМУ також заблокований, проте станом на 8:30 14 січня працював доступ до урядової сторінки. Сайт “Дія” також “лежав”.



Зловмисники на головних сторінках цих сайтів розмістили повідомлення провокаційного характеру. При цьому в мережі поширювалася нібито заява самих хакерів, у якій стверджується, що "всі ваші особисті дані були завантажені в загальну мережу".



Роботу атакованих державних ресурсів уже відновлено. Контент сайтів при цьому залишився без змін, і витоку персональних даних не сталося, зазначали у СБУ та Мінцифрі.



Урядові експерти знайшли "російський слід" у хакерській атаці на українські сайти. Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергій Демедюк заявив, що за кібератакою в Україні стоїть група хакерів, пов'язана з білоруською розвідкою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Усі отримані наразі докази вказують, що за недавньою кібератакою на урядові сайти в Україні стоїть Росія, заявили у Мінцифрі 16 січня.Про це пише УНН "Держспецзв’язку разом із СБУ та кіберполіцією продовжує розслідувати кібератаку на сайти органів державної влади. Станом на зараз можна сказати, що всі докази вказують на те, що за кібератакою стоїть Росія. Москва продовжує вести гібридну війну та активно нарощує сили в інформаційному та кіберпросторах", - йдеться у повідомленні Мінцфри.Як вказують у відомстві, найчастіше кібервійська Росії працюють проти США та України, намагаючись за допомогою технологій похитнути політичну ситуацію."Остання кібератака — один із проявів гібридної війни Росії проти України, яка триває з 2014 року", - відзначають у Мінцфрі."Її ціль — не тільки залякати суспільство. А дестабілізувати ситуацію в Україні, зупинивши роботу державного сектору та підірвавши довіру до влади з боку українців. Цього вони можуть досягти, вкинувши в інфопростір фейки про вразливість критичної інформаційної інфраструктури та про “злив” персональних даних українців", - додали у міністерстві.Там при цьому вказал, що "Дія", сайт якої також "лежав", не зберігає персональні дані українців. "Усі вони розміщені у відповідних реєстрах, які надійно захищені. Застосунок є тільки “мостом” між інформацією з держреєстрів та користувачем... Тому закликаємо українців не піддаватися паніці. Усі персональні дані перебувають під надійним захистом у держреєстрах. А оголошення про можливість купити нібито персональні дані є аферою: шахраї продають старі дані, що скомплектовані з багатьох джерел, які були злиті до 2019 року", - вказали у Мінцифрі.Нагадаємо, що у ніч із 13 на 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів , у тому числі МЗС, МОН та інші.Не працювали сайти Міністерства закордонних справ та Міненерго, ДСНС та МОН. ЗМІ писали про те, що сайт КМУ також заблокований, проте станом на 8:30 14 січня працював доступ до урядової сторінки. Сайт “Дія” також “лежав”.Зловмисники на головних сторінках цих сайтів розмістили повідомлення провокаційного характеру. При цьому в мережі поширювалася нібито заява самих хакерів, у якій стверджується, що "всі ваші особисті дані були завантажені в загальну мережу".Роботу атакованих державних ресурсів уже відновлено. Контент сайтів при цьому залишився без змін, і витоку персональних даних не сталося, зазначали у СБУ та Мінцифрі.Урядові експерти знайшли "російський слід" у хакерській атаці на українські сайти. Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергій Демедюк заявив, що за кібератакою в Україні стоїть група хакерів, пов'язана з білоруською розвідкою.

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