Колядки, катання на підводі та ватра: як стартував фестиваль «Різдво у Луцькій родині»
Сьогодні, 14:50
В Луцькій громаді стартував дводенний фестиваль “Різдво у Луцькій родині”, який одночасно відбувається в обласному центрі та селах тергромади
Про це інформує Луцька міська рада.
15 січня свято відбулося в селах Сирники, Милуші, Шепель та Рокині.
Різдвяні віншування розпочалися у Сирниках. Місцеві та запрошені гурти виступили на нещодавно збудованій мистецькій 3D сцені “Art Planet”.
Зводити мистецький планетарій в Сирниках почали ще влітку. До будівництва тоді долучилися місцеві жителі та волонтери. Загальна вартість проєкту – 100 тисяч гривень.
Фестиваль продовжився на території музею історії сільського господарства Волині, у Рокинях. Для гостей фестивалю виступили 11 творчих колективів громади.
Охочі мали змогу покататися на кінній підводі. Відвідувачів частували стравами народної кухні. Також на святі в Рокинях запалили ватру.
16 січня “Різдво у Луцькій родині” продовжилось на Театральному майдані Луцька. Серед запланованих заходів: обрядове дійство "водіння кози", руханка та виступи гуртів.
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Про це інформує Луцька міська рада.
15 січня свято відбулося в селах Сирники, Милуші, Шепель та Рокині.
Різдвяні віншування розпочалися у Сирниках. Місцеві та запрошені гурти виступили на нещодавно збудованій мистецькій 3D сцені “Art Planet”.
Зводити мистецький планетарій в Сирниках почали ще влітку. До будівництва тоді долучилися місцеві жителі та волонтери. Загальна вартість проєкту – 100 тисяч гривень.
Фестиваль продовжився на території музею історії сільського господарства Волині, у Рокинях. Для гостей фестивалю виступили 11 творчих колективів громади.
Охочі мали змогу покататися на кінній підводі. Відвідувачів частували стравами народної кухні. Також на святі в Рокинях запалили ватру.
16 січня “Різдво у Луцькій родині” продовжилось на Театральному майдані Луцька. Серед запланованих заходів: обрядове дійство "водіння кози", руханка та виступи гуртів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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