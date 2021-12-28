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На Волині помер ветеран спорту

На Волині помер ветеран спорту
На Волині помер ветеран спорту Василь Маркович Семенюк.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці Центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» Шацька.

«Ветеран спорту Шацької громади, Учитель з великої літери, відмінник народної освіти, люблячий батько й дідусь та просто хороша людина. Попри свій поважний вік Василь Маркович був бажаним гостем на спортивних подіях громади, завжди мав добрі поради для колег, підбадьорливі слова для спортсменів...» – йдеться в дописі.

Цього року Василю Марковичу виповнилося б 84 роки.

Поховали Василя Семенюка 15 січня на старому кладовищі у Шацьку.

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Теги: Волинь, ветеран спорту, Шацьк
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