На Волині помер ветеран спорту

На Волині помер ветеран спортуПро це повідомили на фейсбук-сторінці Центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» Шацька.«Ветеран спорту Шацької громади, Учитель з великої літери, відмінник народної освіти, люблячий батько й дідусь та просто хороша людина. Попри свій поважний вік Василь Маркович був бажаним гостем на спортивних подіях громади, завжди мав добрі поради для колег, підбадьорливі слова для спортсменів...» – йдеться в дописі.Цього року Василю Марковичу виповнилося б 84 роки.Поховали Василя Семенюка 15 січня на старому кладовищі у Шацьку.