На Волині помер ветеран спорту
Сьогодні, 15:28
На Волині помер ветеран спорту Василь Маркович Семенюк.
Про це повідомили на фейсбук-сторінці Центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» Шацька.
«Ветеран спорту Шацької громади, Учитель з великої літери, відмінник народної освіти, люблячий батько й дідусь та просто хороша людина. Попри свій поважний вік Василь Маркович був бажаним гостем на спортивних подіях громади, завжди мав добрі поради для колег, підбадьорливі слова для спортсменів...» – йдеться в дописі.
Цього року Василю Марковичу виповнилося б 84 роки.
Поховали Василя Семенюка 15 січня на старому кладовищі у Шацьку.
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Про це повідомили на фейсбук-сторінці Центру фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» Шацька.
«Ветеран спорту Шацької громади, Учитель з великої літери, відмінник народної освіти, люблячий батько й дідусь та просто хороша людина. Попри свій поважний вік Василь Маркович був бажаним гостем на спортивних подіях громади, завжди мав добрі поради для колег, підбадьорливі слова для спортсменів...» – йдеться в дописі.
Цього року Василю Марковичу виповнилося б 84 роки.
Поховали Василя Семенюка 15 січня на старому кладовищі у Шацьку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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