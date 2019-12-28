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Українців попереджають про сильний вітер та сніг

Українців попереджають про сильний вітер та сніг
Найближчої доби, 17 січня, в Україні очікується холодна вітряна погода з опадами у вигляді снігу та мокрого снігу.

Про це пише Українська правда з посиланням на Укргідрометцентр, ДСНС.

"Увага! Попередження про пориви вітру. 17 січня вночі у західних і північних областях, вдень в Україні пориви вітру 17-22 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). У Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській і Чернівецькій областях вдень пориви 25-28 м/с (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий)", - йдеться в повідомленні ДСНС Волині.

У ніч на понеділок у північних та західних областях невеликий сніг, вдень по всій Україні, окрім південної частини, помірний сніг, мокрий сніг, на решті території – без істотних опадів.

На дорогах подекуди ожеледиця, вітер південно-західний та західний, вночі пориви 17-22 м/с, у карпатському регіоні 25-28 м/с.

Температура повітря вночі 2-7° морозу, вдень від -2° морозу до +3°, крайньому півдні 5-7° тепла.

У Карпатах сніг, пориви вітру, хуртовина. Температура вночі 7-12° морозу, вдень 3-8° морозу.

У Києві вночі невеликий сніг, удень помірний мокрий сніг, поривчастий вітер. Температура повітря вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°.

У вівторок, 18 січня, в Україні очікується невеликий сніг, мокрий сніг. На дорогах країни ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, поривчастий. У ніч на вівторок 3-8° морозу, вдень до -5°, у південних та східних областях вночі 0-5° морозу, вдень близько 0°, у Карпатах вночі та вдень від 8° до 13° морозу.


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Теги: Україна, погода, сніг, вітер
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