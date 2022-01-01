У Луцьку збудують нову льодову арену
Сьогодні, 17:40
У Луцьку планують збудувати нову льодову арену.
Виконком Луцькради провів тендер на виготовлення проєктно-кошторисної документації на будівництво нової льодової арени у Луцьку.
Відповідно до умов тендеру, об’єкт має бути розрахований на 450 посадкових місць для глядачів.
Перемогу в тендері на розробку проєктно-кошторисної документації здобув ФОП Роман Гусар.
Льодовий палац планують збудувати у на вулиці Глушець у Луцьку.
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Виконком Луцькради провів тендер на виготовлення проєктно-кошторисної документації на будівництво нової льодової арени у Луцьку.
Відповідно до умов тендеру, об’єкт має бути розрахований на 450 посадкових місць для глядачів.
Перемогу в тендері на розробку проєктно-кошторисної документації здобув ФОП Роман Гусар.
Льодовий палац планують збудувати у на вулиці Глушець у Луцьку.
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