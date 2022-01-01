У Луцьку збудують нову льодову арену





Виконком Луцькради провів



Відповідно до умов тендеру, об’єкт має бути розрахований на 450 посадкових місць для глядачів.



Перемогу в тендері на розробку проєктно-кошторисної документації здобув ФОП Роман Гусар.



Льодовий палац планують збудувати у на вулиці Глушець у Луцьку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку планують збудувати нову льодову арену.Виконком Луцькради провів тендер на виготовлення проєктно-кошторисної документації на будівництво нової льодової арени у Луцьку.Відповідно до умов тендеру, об’єкт має бути розрахований на 450 посадкових місць для глядачів.Перемогу в тендері на розробку проєктно-кошторисної документації здобув ФОПЛьодовий палац планують збудувати у на вулиці Глушець у Луцьку.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію