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У Луцьку збудують нову льодову арену

У Луцьку збудують нову льодову арену
У Луцьку планують збудувати нову льодову арену.

Виконком Луцькради провів тендер на виготовлення проєктно-кошторисної документації на будівництво нової льодової арени у Луцьку.

Відповідно до умов тендеру, об’єкт має бути розрахований на 450 посадкових місць для глядачів.

Перемогу в тендері на розробку проєктно-кошторисної документації здобув ФОП Роман Гусар.

Льодовий палац планують збудувати у на вулиці Глушець у Луцьку.

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Теги: Луцьк, льодова арена
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