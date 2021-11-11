вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку в районі ЛПЗ відремонтують дорогу

У Луцьку в районі ЛПЗ відремонтують дорогу
Відремонтувати мають дорожнє покриття бульвару Дружби народів, що в Луцьку в мікрорайоні ЛПЗ.

Про це пише Інформаційне агентство Волинські Новини.

Департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради оголосив торги на розроблення проєктно-кошторисної документації «Капітальний ремонт покриття проїзної частини бульвару Дружби народів». Тендерні пропозиції від учасників прийматимуть до 20 січня. Опісля розпочнеться аукціон.

Відповідно до технічної специфікації, що міститься в тендерній документації, проєкт має передбачати розбирання асфальтобетонних, щебеневих покриттів, бортових каменів; приведення повздовжнього та поперечного профілів до вимог ДБН; відведення дощових вод; улаштування вирівнювального шару асфальтобетонного покриття; встановлення бетонних бортових каменів; улаштування верхнього асфальтобетонного шару покриття із асфальтобетону; улаштування з'їздів; ремонт горловин колодязів; влаштування горизонтальної дорожньої розмітки із холодного пластику; встановлення знаків; улаштування пішохідних переходів підвищеної видимості.

Ремонтні роботи повинні виконати в одну чергу на дорожньому покритті бульвару Дружби народів протяжністю 0,8 кілометра (середня ширина покриття – 12 метрів).

Серед вимог до учасників торгів – наявність обладнання та матеріально-технічної бази, працівників відповідної кваліфікації, зокрема інженерів-проєктувальників, інженера-геодезиста, інженера-консультанта, а також досвіду виконання аналогічних робіт.

Документацію мають розробити до 1 травня. Згодом стане можливим оголошення тендеру на самі роботи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, дорога, ремонт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Настрашніше – морозна ніч: як у Луцьку безхатьки рятуються від холоду. ФОТО
2021 рік – у фото видання ВолиньPost
«Експертизи не дали повних відповідей»: чому досі не оголосили підозру доньці Алфьорова, яка на смерть збила людину
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинська школярка стала призеркою міжнародного конкурсу мистецтв
Сьогодні, 18:20
У Луцьку збудують нову льодову арену
Сьогодні, 17:40
У Луцьку в районі ЛПЗ відремонтують дорогу
Сьогодні, 17:00
Українців попереджають про сильний вітер та сніг
Сьогодні, 16:12
На Волині помер ветеран спорту
Сьогодні, 15:28
Схожі новини
Лучани просять відремонтувати вулицю: через погану дорогу відмовляється їхати навіть «швидка». ВІДЕО Лучани просять відремонтувати вулицю: через погану дорогу відмовляється їхати навіть «швидка». ВІДЕО
11 листопад, 2021, 10:30
Тоне у глибоких калюжах: лучани просять відремонтувати «діряву» вулицю Тоне у глибоких калюжах: лучани просять відремонтувати «діряву» вулицю
29 вересень, 2021, 12:32
Лучани просять взятися за дорогу, яка не бачила ремонту 30 років. ВІДЕО Лучани просять взятися за дорогу, яка не бачила ремонту 30 років. ВІДЕО
08 вересень, 2021, 09:40
У Луцьку взялися за двір, який не ремонтували понад 50 років. ВІДЕО У Луцьку взялися за двір, який не ремонтували понад 50 років. ВІДЕО
13 серпень, 2021, 14:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинська школярка стала призеркою міжнародного конкурсу мистецтв
Сьогодні, 18:20
 0
У Луцьку збудують нову льодову арену
Сьогодні, 17:40
 0
У Луцьку в районі ЛПЗ відремонтують дорогу
Сьогодні, 17:00
 0
Українців попереджають про сильний вітер та сніг
Сьогодні, 16:12
 0
На Волині помер ветеран спорту
Сьогодні, 15:28
 0
Медіа
відео
1/8