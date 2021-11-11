У Луцьку в районі ЛПЗ відремонтують дорогу





Про це пише



Департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради оголосив торги на розроблення проєктно-кошторисної документації «Капітальний ремонт покриття проїзної частини бульвару Дружби народів». Тендерні пропозиції від учасників прийматимуть до 20 січня. Опісля розпочнеться аукціон.



Відповідно до технічної специфікації, що міститься в тендерній документації, проєкт має передбачати розбирання асфальтобетонних, щебеневих покриттів, бортових каменів; приведення повздовжнього та поперечного профілів до вимог ДБН; відведення дощових вод; улаштування вирівнювального шару асфальтобетонного покриття; встановлення бетонних бортових каменів; улаштування верхнього асфальтобетонного шару покриття із асфальтобетону; улаштування з'їздів; ремонт горловин колодязів; влаштування горизонтальної дорожньої розмітки із холодного пластику; встановлення знаків; улаштування пішохідних переходів підвищеної видимості.



Ремонтні роботи повинні виконати в одну чергу на дорожньому покритті бульвару Дружби народів протяжністю 0,8 кілометра (середня ширина покриття – 12 метрів).



Серед вимог до учасників торгів – наявність обладнання та матеріально-технічної бази, працівників відповідної кваліфікації, зокрема інженерів-проєктувальників, інженера-геодезиста, інженера-консультанта, а також досвіду виконання аналогічних робіт.



Документацію мають розробити до 1 травня. Згодом стане можливим оголошення тендеру на самі роботи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відремонтувати мають дорожнє покриття бульвару Дружби народів, що в Луцьку в мікрорайоні ЛПЗ.Про це пише Інформаційне агентство Волинські Новини Департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради оголосив торги на розроблення проєктно-кошторисної документації «Капітальний ремонт покриття проїзної частини бульвару Дружби народів». Тендерні пропозиції від учасників прийматимуть до 20 січня. Опісля розпочнеться аукціон.Відповідно до технічної специфікації, що міститься в тендерній документації, проєкт має передбачати розбирання асфальтобетонних, щебеневих покриттів, бортових каменів; приведення повздовжнього та поперечного профілів до вимог ДБН; відведення дощових вод; улаштування вирівнювального шару асфальтобетонного покриття; встановлення бетонних бортових каменів; улаштування верхнього асфальтобетонного шару покриття із асфальтобетону; улаштування з'їздів; ремонт горловин колодязів; влаштування горизонтальної дорожньої розмітки із холодного пластику; встановлення знаків; улаштування пішохідних переходів підвищеної видимості.Ремонтні роботи повинні виконати в одну чергу на дорожньому покритті бульвару Дружби народів протяжністю 0,8 кілометра (середня ширина покриття – 12 метрів).Серед вимог до учасників торгів – наявність обладнання та матеріально-технічної бази, працівників відповідної кваліфікації, зокрема інженерів-проєктувальників, інженера-геодезиста, інженера-консультанта, а також досвіду виконання аналогічних робіт.Документацію мають розробити до 1 травня. Згодом стане можливим оголошення тендеру на самі роботи.

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