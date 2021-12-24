Волинська школярка стала призеркою міжнародного конкурсу мистецтв
Сьогодні, 18:20
Школярка Мілана Павлюк з Гірки Полонки здобула друге місце на Міжнародному фестиваль-конкурсі мистецтв «Happy new year-2022».
Про це повідомили на сайті Боратинської сільської ради.
Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «Happy new year-2022» відбувся у Львові наприкінці 2021 року. За звання кращих виконавців у номінації «Вокальне мистецтво» молодшої дитячої вікової категорії змагалися 65 учасників. Мілана Павлюк підкорила серця журі виконанням пісні «Нічка-новорічка», увійшовши до трійки призерів.
Як зазначають, це вже не перша перемога школярки на конкурсі такого рівня. Попри доволі юний вік, дівчина є кількаразовою призеркою міжнародних вокальних конкурсів та фестивалів, фіналісткою творчого проєкту «Свої».
«Зазвичай я не дуже хвилююся перед виступами, але цього разу, виходячи на сцену переживала, – розповідає Мілана. – Фестиваль «Happy new year» – це серйозний конкурс, тому хотілося показати хороший результат і мені це вдалося. Зараз матиму трохи часу для відпочинку і знову почну підготовку до нових змагань».
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Про це повідомили на сайті Боратинської сільської ради.
Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «Happy new year-2022» відбувся у Львові наприкінці 2021 року. За звання кращих виконавців у номінації «Вокальне мистецтво» молодшої дитячої вікової категорії змагалися 65 учасників. Мілана Павлюк підкорила серця журі виконанням пісні «Нічка-новорічка», увійшовши до трійки призерів.
Як зазначають, це вже не перша перемога школярки на конкурсі такого рівня. Попри доволі юний вік, дівчина є кількаразовою призеркою міжнародних вокальних конкурсів та фестивалів, фіналісткою творчого проєкту «Свої».
«Зазвичай я не дуже хвилююся перед виступами, але цього разу, виходячи на сцену переживала, – розповідає Мілана. – Фестиваль «Happy new year» – це серйозний конкурс, тому хотілося показати хороший результат і мені це вдалося. Зараз матиму трохи часу для відпочинку і знову почну підготовку до нових змагань».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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