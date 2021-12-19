На Львівщині встановили рекорд наймасовішого виконання колядки на сопілках.ВІДЕО





Про це повідомляє кореспондент



«Рекорд надзвичайно зворушливий і класний. Я сьогодні зафіксував тут 406 людей, які одночасно на сопілці виконували колядку «Нова радість стала»... Мені дуже приємно сьогодні вручати цю грамоту від Книги рекордів України пану голові Стрілківської територіальної громади», - зазначив представник Книги рекордів України.



Учасники акції вишикувалися у формі восьмикутної зірки та одночасно в тональності Ре-мінор виконали на сопілках відому колядку, потім її заспівали і знову заграли. Підрахунок учасників, які грали на сопілках, провели за допомогою дрона.



Наймолодша учасниця - учениця другого класу місцевої школи, а найстаршому нещодавно виповнилося 75 років.



Свято продовжилося виступами вертепів. Присутні також посмакували стравами від бойківських господинь, узяли участь у конкурсах, розвагах і майстер-класах.



Сьогоднішній рекорд учасники присвятили пам'яті вчителя музики Миколи Пукія, який разом з колегою Ярославом Мицаком став зачинателем на Старосамбірщині гри на сопілках. Так, у квітні 2015 року Книга рекордів України фіксувала тут ще один рекорд – наймасовішого виконання гімну на сопілках. Його встановили школярі зі Старосамбірщини під орудою Миколи Пукія. Музиканта не стало у віці 52 років.



Як ми нещодавно повідомляли, ще один рекорд України встановили 10 січня у селі Підгір'я Івано-Франківської області - майже

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Стрілки, що на Львівщині, 16 січня зафіксовано новий рекорд України - 406 сопілкарів разом виконали колядку "Нова радість стала".Про це повідомляє кореспондент Укрінформу «Рекорд надзвичайно зворушливий і класний. Я сьогодні зафіксував тут 406 людей, які одночасно на сопілці виконували колядку «Нова радість стала»... Мені дуже приємно сьогодні вручати цю грамоту від Книги рекордів України пану голові Стрілківської територіальної громади», - зазначив представник Книги рекордів України.Учасники акції вишикувалися у формі восьмикутної зірки та одночасно в тональності Ре-мінор виконали на сопілках відому колядку, потім її заспівали і знову заграли. Підрахунок учасників, які грали на сопілках, провели за допомогою дрона.Наймолодша учасниця - учениця другого класу місцевої школи, а найстаршому нещодавно виповнилося 75 років.Свято продовжилося виступами вертепів. Присутні також посмакували стравами від бойківських господинь, узяли участь у конкурсах, розвагах і майстер-класах.Сьогоднішній рекорд учасники присвятили пам'яті вчителя музики, який разом з колегоюстав зачинателем на Старосамбірщині гри на сопілках. Так, у квітні 2015 року Книга рекордів України фіксувала тут ще один рекорд – наймасовішого виконання гімну на сопілках. Його встановили школярі зі Старосамбірщини під орудою Миколи Пукія. Музиканта не стало у віці 52 років.Як ми нещодавно повідомляли, ще один рекорд України встановили 10 січня у селі Підгір'я Івано-Франківської області - майже 4,5 тис. людей разом заспівали колядку "Нова радість стала".

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