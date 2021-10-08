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В Україні друковані ЗМІ теперь мають виходити державною мовою

В Україні друковані ЗМІ теперь мають виходити державною мовою
Сьогодні, 16 січня, набувають чинності норми, передбачені статтею 25 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», щодо друкованих засобів масової інформації загальнодержавної і регіональної сфер розповсюдження.

Про це йдеться у тексті законодавчого акту, що був оприлюднений в офіційній газеті Верховної Ради «Голос України».

Зазначається, що відповідно до норм від 16 січня друковані засоби масової інформації в Україні мають видаватися державною мовою.

При цьому, вони можуть видаватися іншими мовами за умови, що одночасно з відповідним тиражем видання іноземною мовою видаються державною мовою. Передбачається, що всі мовні версії мають видаватися під однаковою назвою, відповідати одна одній за змістом, обсягом та способом друку, а їхні випуски повинні мати однакову нумерацію порядкових номерів і видаватися в один день.

Розповсюдження друкованих ЗМІ, виданих іноземними мовами, за передплатою допускається за умови забезпечення їх засновниками/співзасновниками можливості передплати в Україні аналогічного видання державною мовою.

Засновники/співзасновники друкованих ЗМІ зобов'язані виготовляти, публікувати і доставляти обов'язковий примірник документів (номерів, випусків) державною мовою.

Окрім цього, у кожному місці розповсюдження таких засобів масової інформації видані державною мовою мають становити не менше 50% назв. У місці розповсюдження друкованого ЗМІ, виданого іншою мовою, такий засіб масової інформації також розповсюджується державною мовою.

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Теги: ЗМІ, українська мова
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