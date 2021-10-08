В Україні друковані ЗМІ теперь мають виходити державною мовою





Про це йдеться у тексті законодавчого акту, що був оприлюднений в офіційній газеті Верховної Ради «



Зазначається, що відповідно до норм від 16 січня друковані засоби масової інформації в Україні мають видаватися державною мовою.



При цьому, вони можуть видаватися іншими мовами за умови, що одночасно з відповідним тиражем видання іноземною мовою видаються державною мовою. Передбачається, що всі мовні версії мають видаватися під однаковою назвою, відповідати одна одній за змістом, обсягом та способом друку, а їхні випуски повинні мати однакову нумерацію порядкових номерів і видаватися в один день.



Розповсюдження друкованих ЗМІ, виданих іноземними мовами, за передплатою допускається за умови забезпечення їх засновниками/співзасновниками можливості передплати в Україні аналогічного видання державною мовою.



Засновники/співзасновники друкованих ЗМІ зобов'язані виготовляти, публікувати і доставляти обов'язковий примірник документів (номерів, випусків) державною мовою.



Окрім цього, у кожному місці розповсюдження таких засобів масової інформації видані державною мовою мають становити не менше 50% назв. У місці розповсюдження друкованого ЗМІ, виданого іншою мовою, такий засіб масової інформації також розповсюджується державною мовою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 16 січня, набувають чинності норми, передбачені статтею 25 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», щодо друкованих засобів масової інформації загальнодержавної і регіональної сфер розповсюдження.Про це йдеться у тексті законодавчого акту, що був оприлюднений в офіційній газеті Верховної Ради « Голос України ».Зазначається, що відповідно до норм від 16 січня друковані засоби масової інформації в Україні мають видаватися державною мовою.При цьому, вони можуть видаватися іншими мовами за умови, що одночасно з відповідним тиражем видання іноземною мовою видаються державною мовою. Передбачається, що всі мовні версії мають видаватися під однаковою назвою, відповідати одна одній за змістом, обсягом та способом друку, а їхні випуски повинні мати однакову нумерацію порядкових номерів і видаватися в один день.Розповсюдження друкованих ЗМІ, виданих іноземними мовами, за передплатою допускається за умови забезпечення їх засновниками/співзасновниками можливості передплати в Україні аналогічного видання державною мовою.Засновники/співзасновники друкованих ЗМІ зобов'язані виготовляти, публікувати і доставляти обов'язковий примірник документів (номерів, випусків) державною мовою.Окрім цього, у кожному місці розповсюдження таких засобів масової інформації видані державною мовою мають становити не менше 50% назв. У місці розповсюдження друкованого ЗМІ, виданого іншою мовою, такий засіб масової інформації також розповсюджується державною мовою.

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