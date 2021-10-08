В Україні друковані ЗМІ теперь мають виходити державною мовою
16 січень, 23:27
Сьогодні, 16 січня, набувають чинності норми, передбачені статтею 25 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», щодо друкованих засобів масової інформації загальнодержавної і регіональної сфер розповсюдження.
Про це йдеться у тексті законодавчого акту, що був оприлюднений в офіційній газеті Верховної Ради «Голос України».
Зазначається, що відповідно до норм від 16 січня друковані засоби масової інформації в Україні мають видаватися державною мовою.
При цьому, вони можуть видаватися іншими мовами за умови, що одночасно з відповідним тиражем видання іноземною мовою видаються державною мовою. Передбачається, що всі мовні версії мають видаватися під однаковою назвою, відповідати одна одній за змістом, обсягом та способом друку, а їхні випуски повинні мати однакову нумерацію порядкових номерів і видаватися в один день.
Розповсюдження друкованих ЗМІ, виданих іноземними мовами, за передплатою допускається за умови забезпечення їх засновниками/співзасновниками можливості передплати в Україні аналогічного видання державною мовою.
Засновники/співзасновники друкованих ЗМІ зобов'язані виготовляти, публікувати і доставляти обов'язковий примірник документів (номерів, випусків) державною мовою.
Окрім цього, у кожному місці розповсюдження таких засобів масової інформації видані державною мовою мають становити не менше 50% назв. У місці розповсюдження друкованого ЗМІ, виданого іншою мовою, такий засіб масової інформації також розповсюджується державною мовою.
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Про це йдеться у тексті законодавчого акту, що був оприлюднений в офіційній газеті Верховної Ради «Голос України».
Зазначається, що відповідно до норм від 16 січня друковані засоби масової інформації в Україні мають видаватися державною мовою.
При цьому, вони можуть видаватися іншими мовами за умови, що одночасно з відповідним тиражем видання іноземною мовою видаються державною мовою. Передбачається, що всі мовні версії мають видаватися під однаковою назвою, відповідати одна одній за змістом, обсягом та способом друку, а їхні випуски повинні мати однакову нумерацію порядкових номерів і видаватися в один день.
Розповсюдження друкованих ЗМІ, виданих іноземними мовами, за передплатою допускається за умови забезпечення їх засновниками/співзасновниками можливості передплати в Україні аналогічного видання державною мовою.
Засновники/співзасновники друкованих ЗМІ зобов'язані виготовляти, публікувати і доставляти обов'язковий примірник документів (номерів, випусків) державною мовою.
Окрім цього, у кожному місці розповсюдження таких засобів масової інформації видані державною мовою мають становити не менше 50% назв. У місці розповсюдження друкованого ЗМІ, виданого іншою мовою, такий засіб масової інформації також розповсюджується державною мовою.
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