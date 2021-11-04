Українських таксистів зобов’яжуть встановити касові апарати





Відповідний законопроект планують внести до парламенту у січні, повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю виданню «



«Законопроект на стадії узгодження із Міністерством інфраструктури. Я вірив, що законопроект буде внесений восени, не вийшло. Думаю, що вже у січні ми його побачимо. Я досить жорстко вимагаю, щоби він з’явився», - пояснює Данило Гетманцев. І додав, що фіскалізацію жодних нових сфер влада не планує.



Нагадаємо, із 1 січня платники єдиного податку 2-4 груп, які проводять готівкові розрахунки, повинні застосовувати у своїй діяльності РРО та/або програмні реєстратори розрахункових операцій.

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