Українських таксистів зобов’яжуть встановити касові апарати
Сьогодні, 05:10
Українська влада планує фіскалізацію таксі та зобов’яже встановлювати касові апарати у автомобілях.
Відповідний законопроект планують внести до парламенту у січні, повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю виданню «Українські новини».
«Законопроект на стадії узгодження із Міністерством інфраструктури. Я вірив, що законопроект буде внесений восени, не вийшло. Думаю, що вже у січні ми його побачимо. Я досить жорстко вимагаю, щоби він з’явився», - пояснює Данило Гетманцев. І додав, що фіскалізацію жодних нових сфер влада не планує.
Нагадаємо, із 1 січня платники єдиного податку 2-4 груп, які проводять готівкові розрахунки, повинні застосовувати у своїй діяльності РРО та/або програмні реєстратори розрахункових операцій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відповідний законопроект планують внести до парламенту у січні, повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю виданню «Українські новини».
«Законопроект на стадії узгодження із Міністерством інфраструктури. Я вірив, що законопроект буде внесений восени, не вийшло. Думаю, що вже у січні ми його побачимо. Я досить жорстко вимагаю, щоби він з’явився», - пояснює Данило Гетманцев. І додав, що фіскалізацію жодних нових сфер влада не планує.
Нагадаємо, із 1 січня платники єдиного податку 2-4 груп, які проводять готівкові розрахунки, повинні застосовувати у своїй діяльності РРО та/або програмні реєстратори розрахункових операцій.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Підприємців будуть штрафувати за відмову прийняти оплату карткою
Сьогодні, 06:09
Українських таксистів зобов’яжуть встановити касові апарати
Сьогодні, 05:10
«Я не розробляв це меню»: Клопотенко відповів на хвилю хейта про харчування в дитсадках
Сьогодні, 03:16
В Україні розширили список заборонених місць для куріння
Сьогодні, 01:02
17 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Медіа