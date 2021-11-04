вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Українських таксистів зобов’яжуть встановити касові апарати

Українських таксистів зобов’яжуть встановити касові апарати
Українська влада планує фіскалізацію таксі та зобов’яже встановлювати касові апарати у автомобілях.

Відповідний законопроект планують внести до парламенту у січні, повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю виданню «Українські новини».

«Законопроект на стадії узгодження із Міністерством інфраструктури. Я вірив, що законопроект буде внесений восени, не вийшло. Думаю, що вже у січні ми його побачимо. Я досить жорстко вимагаю, щоби він з’явився», - пояснює Данило Гетманцев. І додав, що фіскалізацію жодних нових сфер влада не планує.

Нагадаємо, із 1 січня платники єдиного податку 2-4 груп, які проводять готівкові розрахунки, повинні застосовувати у своїй діяльності РРО та/або програмні реєстратори розрахункових операцій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: касові апарати, таксі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Настрашніше – морозна ніч: як у Луцьку безхатьки рятуються від холоду. ФОТО
2021 рік – у фото видання ВолиньPost
«Експертизи не дали повних відповідей»: чому досі не оголосили підозру доньці Алфьорова, яка на смерть збила людину
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Підприємців будуть штрафувати за відмову прийняти оплату карткою
Сьогодні, 06:09
Українських таксистів зобов’яжуть встановити касові апарати
Сьогодні, 05:10
«Я не розробляв це меню»: Клопотенко відповів на хвилю хейта про харчування в дитсадках
Сьогодні, 03:16
В Україні розширили список заборонених місць для куріння
Сьогодні, 01:02
17 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
У Луцьку таксі врізалося в машину поліції У Луцьку таксі врізалося в машину поліції
11 січень, 09:39
У Луцьку під стінами ОДА протестували підприємці: у чому причина У Луцьку під стінами ОДА протестували підприємці: у чому причина
04 листопад, 2021, 11:16
Вакцинованим українцям обіцяють знижки на таксі Вакцинованим українцям обіцяють знижки на таксі
22 вересень, 2021, 19:17
Водій таксі збив мотоцикліста у центрі Луцька. ФОТО Водій таксі збив мотоцикліста у центрі Луцька. ФОТО
07 вересень, 2021, 13:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Підприємців будуть штрафувати за відмову прийняти оплату карткою
Сьогодні, 06:09
 0
Українських таксистів зобов’яжуть встановити касові апарати
Сьогодні, 05:10
 0
«Я не розробляв це меню»: Клопотенко відповів на хвилю хейта про харчування в дитсадках
Сьогодні, 03:16
 0
В Україні розширили список заборонених місць для куріння
Сьогодні, 01:02
 0
17 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8