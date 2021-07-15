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Які продукти найбільше здорожчали на Волині

Які продукти найбільше здорожчали на Волині
За останній місяць на Волині найбільше зросла ціна на яйця, овочі та крупи. Загалом на споживчому ринку області в грудні ціни на їжу та напої збільшилися на 0,9 %, – про це пише Суспільне за інформацією головного управління статистики у Волинській області.

За останні 12 місяців ціни зросли в середньому на 9,4 %.

На що зросли ціни
Курячі яйця в грудні очолили рейтинг продуктів, які найбільше здорожчали. Ціна на них зросла на 9,7 %. Загалом за 12 місяців вартість яєць збільшилася на майже 20 %. Овочі перед Новим роком здорожчали на 9,4 %.

Також в грудні фахівці управління статистики зафіксували ріст цін на рис, хліб, макаронні вироби, сири, масло, продукти переробки зернових, безалкогольні напої, молоко, яловичину, телятину та свинину.

Що здешевшало
Найбільше на споживчих ринках області в грудні подешевшали соняшникова олія, та фрукти. Їх ціна зменшилася на 3,1 %. Також зменшилася вартість цукру, кисломолочної продукції та сметани.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби знизились на 0,2 %. Одяг і взуття подешевшали на 5,6 %, у тому числі одяг – на 8,6 %, взуття – на 2,5 %.

Нагадаємо, що гендиректор "Укрхлібпрому" Олександр Васильченко заявив, що в січні ціни на хліб зростуть на 10%, і надалі можуть продовжити збільшуватися.


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Теги: зростання цін, статистика
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