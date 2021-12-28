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«Я не розробляв це меню»: Клопотенко відповів на хвилю хейта про харчування в дитсадках

«Я не розробляв це меню»: Клопотенко відповів на хвилю хейта про харчування в дитсадках
В Україні з 1 січня оновили меню для дітей у школах та садочках. У мережі виникла велика кількість обговорень та обурень стосовно харчування дітей у навчальних закладах. Зокрема батьки скаржились, що їхні діти через відсутність цукру, повертаються зі школи голодними.

У розробці меню для школярів брав участь відомий кулінар Євген Клопотенко. Він на своїй Instagram-сторінці вирішив відповісти українцям на хвилю хейту.

Кухар зазначає, що він взагалі не має ніякого відношення до розробки меню в дитячих садках.

"За останні дні тема шкільного харчування стала дуже гарячою і назбирала всякого. І адекватну критику, і сліпий хейт, і підтримку, і прекрасних ботів, і реальний досвід зіткнулися зі шкільною їжею на місцях. З'явилася навіть петиція щодо скасування меню в садах, яка мала б право на існування, якби не одне "але". Я ще не розробляв меню для дитячих садків", - написав Євген.

Клопотенко погодився з тим, що зараз в країні це "болюча" тема, але він готовий зробити багато, щоб цю проблему скоріше вирішити.
"Хочу на це сказати: дякую кожному. Бо завдяки такій хвилі різних думок ця тема залишається на вустах. Небайдужість народу - це рушійна сила змін. І якщо через два роки всі негативні коментарі зникнуть, значить, шкільним харчуванням можна більше не займатися. Поки ж ми проживаємо конфлікт сучасного бачення і старої системи. І природно, що воно скрипить, ламається, сиплеться і дає збій", - вважає кулінар.

Євген зазначив, що не планує полишати задуманого і у нього грандіозні плани стосовно зміни харчування дітей у школах.

"Будемо вчити кухарів. Будемо вчити людей, які на місцях складають меню. Як правильно читати норми. Будемо вчити українців критично мислити і адекватно висловлювати свої думки (це жарт). Будемо розповідати про основи здорового харчування", - розповів він.

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Теги: Клопотенко, харчування, школи
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