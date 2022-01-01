Луцьк відвідав відомий український тревел-блогер.ВІДЕО
Сьогодні, 08:27
Травел-блогер Руслан Власенко опублікував другу частину відео про Луцьк, де показав які цікаві місця відвідав у місті, - пише район.Луцьк.
Відео він опублікував на своєму ютуб-каналі Dron Tom.
«Луцьк давно чекав нас, і нарешті ми сюди доїхали», – йдеться в описі.
У першій частині знімальна команда Dron Tom пройшлася центральною частиною міста, відвідала Аптеку-музей, Костел Єзуїтів, Луцький замок, Будинок скульптора, підземелля, деякі заклади харчування, «Адреналін Сіті» та Музей сучасного українського мистецтва Корсаків.
В наступному відео показали прогулянку центром міста, відвідини Замку Любарта, Собору Святого Петра і Павла, підземелля та багато іншого.
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Відео він опублікував на своєму ютуб-каналі Dron Tom.
«Луцьк давно чекав нас, і нарешті ми сюди доїхали», – йдеться в описі.
У першій частині знімальна команда Dron Tom пройшлася центральною частиною міста, відвідала Аптеку-музей, Костел Єзуїтів, Луцький замок, Будинок скульптора, підземелля, деякі заклади харчування, «Адреналін Сіті» та Музей сучасного українського мистецтва Корсаків.
В наступному відео показали прогулянку центром міста, відвідини Замку Любарта, Собору Святого Петра і Павла, підземелля та багато іншого.
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