Луцьк відвідав відомий український тревел-блогер.ВІДЕО

Руслан Власенко опублікував другу частину відео про Луцьк, де показав які цікаві місця відвідав у місті, - пише



Відео він опублікував на своєму



«Луцьк давно чекав нас, і нарешті ми сюди доїхали», – йдеться в описі.



У першій частині знімальна команда Dron Tom пройшлася центральною частиною міста, відвідала Аптеку-музей, Костел Єзуїтів, Луцький замок, Будинок скульптора, підземелля, деякі заклади харчування, «Адреналін Сіті» та Музей сучасного українського мистецтва Корсаків.



В наступному відео показали прогулянку центром міста, відвідини Замку Любарта, Собору Святого Петра і Павла, підземелля та багато іншого.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Травел-блогеропублікував другу частину відео про Луцьк, де показав які цікаві місця відвідав у місті, - пише район.Луцьк Відео він опублікував на своєму ютуб-каналі Dron Tom.«Луцьк давно чекав нас, і нарешті ми сюди доїхали», – йдеться в описі.У першій частині знімальна команда Dron Tom пройшлася центральною частиною міста, відвідала Аптеку-музей, Костел Єзуїтів, Луцький замок, Будинок скульптора, підземелля, деякі заклади харчування, «Адреналін Сіті» та Музей сучасного українського мистецтва Корсаків.В наступному відео показали прогулянку центром міста, відвідини Замку Любарта, Собору Святого Петра і Павла, підземелля та багато іншого.

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