Цифри ковіду: оприлюднили статистику щодо недуги в Україні за добу

За добу 16 січня в Україні:◾️ зафіксували 5 072 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 407, серед медпрацівників – 72);◾️ 23 286 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 8 034 людини, другу дозу – 10 930 людей, додаткову дозу отримали 105 людей, бустерну дозу – 4 217 людей.Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.Також за минулу добу:◾️ госпіталізували – 1 213 осіб;◾️ летальних випадків – 78;◾️ одужали – 2 520 осіб.За весь час пандемії в Україні:◾️ захворіли – 3 759 530 осіб;◾️ одужали – 3 556 162 особи;◾️ летальних випадків – 98 361;◾️ провели ПЛР-тестувань – 17 182 817.Від початку вакцинальної кампанії щепили 14 993 077 людей, з них отримали першу дозу – 14 993 075 людей, отримали дві дози – 14 270 520 людей, отримали додаткову дозу – 9 617 людей, бустерну дозу – 99 165 людей. Загалом провели 29 372 377 щеплень.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 510;Вінницька область – 194;Волинська область – 101;Дніпропетровська область – 127;Донецька область – 52;Житомирська область – 252;Закарпатська область – 133;Запорізька область – 18;Івано-Франківська область – 492;Київська область – 132;Кіровоградська область – 82;Луганська область – 4;Львівська область – 854;Миколаївська область – 31;Одеська область – 224;Полтавська область – 49;Рівненська область – 86;Сумська область – 189;Тернопільська область – 314;Харківська область – 647;Херсонська область – 36;Хмельницька область – 68;Черкаська область – 88;Чернівецька область – 344;Чернігівська область – 45.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.