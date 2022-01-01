Цифри ковіду: оприлюднили статистику щодо недуги в Україні за добу
Сьогодні, 08:59
За добу 16 січня в Україні:
◾️ зафіксували 5 072 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 407, серед медпрацівників – 72);
◾️ 23 286 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 8 034 людини, другу дозу – 10 930 людей, додаткову дозу отримали 105 людей, бустерну дозу – 4 217 людей.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізували – 1 213 осіб;
◾️ летальних випадків – 78;
◾️ одужали – 2 520 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіли – 3 759 530 осіб;
◾️ одужали – 3 556 162 особи;
◾️ летальних випадків – 98 361;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 17 182 817.
Від початку вакцинальної кампанії щепили 14 993 077 людей, з них отримали першу дозу – 14 993 075 людей, отримали дві дози – 14 270 520 людей, отримали додаткову дозу – 9 617 людей, бустерну дозу – 99 165 людей. Загалом провели 29 372 377 щеплень.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 510;
Вінницька область – 194;
Волинська область – 101;
Дніпропетровська область – 127;
Донецька область – 52;
Житомирська область – 252;
Закарпатська область – 133;
Запорізька область – 18;
Івано-Франківська область – 492;
Київська область – 132;
Кіровоградська область – 82;
Луганська область – 4;
Львівська область – 854;
Миколаївська область – 31;
Одеська область – 224;
Полтавська область – 49;
Рівненська область – 86;
Сумська область – 189;
Тернопільська область – 314;
Харківська область – 647;
Херсонська область – 36;
Хмельницька область – 68;
Черкаська область – 88;
Чернівецька область – 344;
Чернігівська область – 45.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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◾️ зафіксували 5 072 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них серед дітей – 407, серед медпрацівників – 72);
◾️ 23 286 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 8 034 людини, другу дозу – 10 930 людей, додаткову дозу отримали 105 людей, бустерну дозу – 4 217 людей.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізували – 1 213 осіб;
◾️ летальних випадків – 78;
◾️ одужали – 2 520 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіли – 3 759 530 осіб;
◾️ одужали – 3 556 162 особи;
◾️ летальних випадків – 98 361;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 17 182 817.
Від початку вакцинальної кампанії щепили 14 993 077 людей, з них отримали першу дозу – 14 993 075 людей, отримали дві дози – 14 270 520 людей, отримали додаткову дозу – 9 617 людей, бустерну дозу – 99 165 людей. Загалом провели 29 372 377 щеплень.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 510;
Вінницька область – 194;
Волинська область – 101;
Дніпропетровська область – 127;
Донецька область – 52;
Житомирська область – 252;
Закарпатська область – 133;
Запорізька область – 18;
Івано-Франківська область – 492;
Київська область – 132;
Кіровоградська область – 82;
Луганська область – 4;
Львівська область – 854;
Миколаївська область – 31;
Одеська область – 224;
Полтавська область – 49;
Рівненська область – 86;
Сумська область – 189;
Тернопільська область – 314;
Харківська область – 647;
Херсонська область – 36;
Хмельницька область – 68;
Черкаська область – 88;
Чернівецька область – 344;
Чернігівська область – 45.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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