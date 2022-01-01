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Коронавірус на Волині: за останню добу – 101 новий випадок

Коронавірус на Волині: за останню добу – 101 новий випадок
На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 101 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 4 дитини та 3 медпрацівники.

Про це повідомляють в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Також за добу:

Одужали (осіб) – 37,
Летальних випадків (осіб) – 0.

Здійснили тестувань за добу:

методом ПЛР (осіб) – 108,
методом ІФА (осіб) – 7.

Розподіл позитивних випадків за добу по адміністративних територіях області:

Луцький район – 61 хворий:

Луцька ТГ – 40 хворих
Боратинська ТГ – 2 хворих
Берестечківська ТГ – 2 хворих
Горохівська ТГ – 2 хворих
Ківерцівська ТГ — 4 хворих
Колківська ТГ — 1 хворий
Мар’янівська ТГ – 4 хворих
Підгайцівська ТГ – 5 хворих
Олицька ТГ – 1 хворий

Володимир-Волинський район – 6 хворих:

Затурцівська ТГ – 1 хворий
Нововолинська ТГ – 1 хворий
Локачинська ТГ – 4 хворих

Камінь-Каширський район – 16 хворих:

Камінь- Каширська ТГ – 14 хворих
Маневицька ТГ – 2 хворих

Ковельський район – 18 хворих:

Дубівська ТГ – 1 хворий
Ковельська ТГ – 13 хворих
Луківська ТГ – 1 хворий
Любомльська ТГ – 1 хворий
Ратнівська ТГ – 1 хворий
Шацька ТГ – 1 хворий

За весь час пандемії в області:

захворіли (осіб) – 105 006 (з них дітей – 7367 та медичних працівників –4479),
одужали ( осіб) – 101 158 (з них дітей – 7215 та медичних працівників –4394),
летальних випадків (осіб) –2217 (1 дитина та 34медпрацівники).

Здійснили тестувань всього:

методом ПЛР (осіб) – 415 595,
методом ІФА (осіб) –211 483.

Вакцинація від COVID-19:

За добу 16 січня 2022 року проти COVID-19 в області провели 406 щеплень. Першою дозою щепили — 131 особу, другою дозою – 243 особи, додатковою дозою – 9 осіб, бустерною дозою – 23 особи.

Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 330 581 людина, отримали дві дози – 305 701 людина, отримали додаткову дозу – 245 людей, бустерну дозу – 1085 людей. Загалом провели 637 612 щеплень.

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Теги: Волинь, коронавірус, статистика, ситуація
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