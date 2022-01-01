Коронавірус на Волині: за останню добу – 101 новий випадок

На Волині протягом попередньої доби зареєстрували 101 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 4 дитини та 3 медпрацівники.Про це повідомляють в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.Одужали (осіб) – 37,Летальних випадків (осіб) – 0.методом ПЛР (осіб) – 108,методом ІФА (осіб) – 7.– 61 хворий:Луцька ТГ – 40 хворихБоратинська ТГ – 2 хворихБерестечківська ТГ – 2 хворихГорохівська ТГ – 2 хворихКіверцівська ТГ — 4 хворихКолківська ТГ — 1 хворийМар’янівська ТГ – 4 хворихПідгайцівська ТГ – 5 хворихОлицька ТГ – 1 хворий– 6 хворих:Затурцівська ТГ – 1 хворийНововолинська ТГ – 1 хворийЛокачинська ТГ – 4 хворих– 16 хворих:Камінь- Каширська ТГ – 14 хворихМаневицька ТГ – 2 хворих– 18 хворих:Дубівська ТГ – 1 хворийКовельська ТГ – 13 хворихЛуківська ТГ – 1 хворийЛюбомльська ТГ – 1 хворийРатнівська ТГ – 1 хворийШацька ТГ – 1 хворийзахворіли (осіб) – 105 006 (з них дітей – 7367 та медичних працівників –4479),одужали ( осіб) – 101 158 (з них дітей – 7215 та медичних працівників –4394),летальних випадків (осіб) –2217 (1 дитина та 34медпрацівники).методом ПЛР (осіб) – 415 595,методом ІФА (осіб) –211 483.За добу 16 січня 2022 року проти COVID-19 в області провели 406 щеплень. Першою дозою щепили — 131 особу, другою дозою – 243 особи, додатковою дозою – 9 осіб, бустерною дозою – 23 особи.Від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу – 330 581 людина, отримали дві дози – 305 701 людина, отримали додаткову дозу – 245 людей, бустерну дозу – 1085 людей. Загалом провели 637 612 щеплень.