Порошенко прилетів до Києва: зустрічати поїхали і волиняни

Лідер політичної партії "Європейська Солідарність", народний депутат, п'ятий gрезидент Україниприлетів із закордонного відрядження до Києва.Про це повідомив у своєму стрімі нардеп, який був на борту разом із Порошенком.Так, рейсовий літак "Варшава – Київ" на борту з Порошенком приземлився в Міжнародному аеропорту "Київ" імені Ігоря Сікорського.Порошенко перебував у закордонному відрядженні в Польщі з 17 грудня до 17 січня.Печерський районний суд Києва призначив засідання з обрання йому запобіжного заходу на 11:00 17 січня.Зустріти свого політичного лідера до Києва з'їхалися тисячі його прихильників з усієї України. Як повідомляють на сторінці волинського осередку "Європейської Солідарності", представники нашої області такої поїхали до столиці.Нагадаємо, виконувач обов’язків генерального прокурора20 грудня 2021 рокуЗа даними ДБР, Петро Порошенко підозрюється у тому, що, “діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема, з-поміж представників вищого керівництва Російської Федерації, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР". Політика викликали на допит 23 грудня, однак він на нього не з’явився, бо перебував у закордонному відрядженні.У вересні-листопаді 2021 року у цьому провадженні повідомлено про підозру ще одному із чинних народних депутатів та колишньому міністру енергетики. Вони підозрюються у купівлі за державні кошти в ОРДЛО вугілля.На думку слідства, своїми діями фігуранти поставили енергетичну сферу України у залежність від Російської Федерації та терористичних організацій, що, своєю чергою, підірвало економічну безпеку держави у 2014-2015 роках, позбавило можливостей для диверсифікації джерел постачання енергоресурсів, а також надало РФ ширші можливості для подальшого втручання у внутрішні справи України і ведення проти неї підривної діяльності.