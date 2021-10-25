На Волині горіла господарська будівля





Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.



16 січня о 02:28 до служби "101" надійшло повідомлення про пожежу в селі Гречища. На гасіння вогню рятувальникам з ДПРЧ-12 смт Любешів та команді місцевої пожежної охорони селі Дольськ знадобилось близько 40 хвилин, подано 3 водяних стволи.



Імовірна причина пожежі - необережне поводження з вогнем невстановлених осіб. Постраждалих немає. Вогнем знищено покрівлю, пошкоджено 20 м2 перекриття, господарський інвентар.

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