На Волині горіла господарська будівля
Сьогодні, 09:42
В с.Гречища Камінь-Каширського району 16 січня горіла господарська будівля.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.
16 січня о 02:28 до служби "101" надійшло повідомлення про пожежу в селі Гречища. На гасіння вогню рятувальникам з ДПРЧ-12 смт Любешів та команді місцевої пожежної охорони селі Дольськ знадобилось близько 40 хвилин, подано 3 водяних стволи.
Імовірна причина пожежі - необережне поводження з вогнем невстановлених осіб. Постраждалих немає. Вогнем знищено покрівлю, пошкоджено 20 м2 перекриття, господарський інвентар.
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Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.
16 січня о 02:28 до служби "101" надійшло повідомлення про пожежу в селі Гречища. На гасіння вогню рятувальникам з ДПРЧ-12 смт Любешів та команді місцевої пожежної охорони селі Дольськ знадобилось близько 40 хвилин, подано 3 водяних стволи.
Імовірна причина пожежі - необережне поводження з вогнем невстановлених осіб. Постраждалих немає. Вогнем знищено покрівлю, пошкоджено 20 м2 перекриття, господарський інвентар.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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