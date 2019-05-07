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На Волині пограбували магазин

На Волині пограбували магазин
Повідомлення про крадіжку до поліції Нововолинська надійшло у п’ятницю, 14 січня.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Невідомий пошкодив вхідні двері магазину та викрав з приміщення товар та гроші. Сума завданих матеріальних збитків – маже 2 тис. грн.

Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 33-річний житель Нововолинська. До слова, чоловік раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності.

За фактом крадіжки, поєднаної із проникненням у магазин, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі. Слідство триває.

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Теги: Волинь, Нововолинськ, крадіжка, магазин
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