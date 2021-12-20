Доступна розкіш нового покоління: якісні вікна та ліфти – у «Kyiv Sky»*





У житловому комплексі «Kyiv Sky» монтують енергоефективні німецькі вікна «Brugmann» 5-ти камерної профільної системи «Salamander». Цей бренд вже пів століття виробляє віконні профільні системи. Якість і екологічність продукції підтверджені сертифікатами європейського та українського зразка.



Вікна «Brugmann» забезпечать оптимальний рівень теплоізоляції будинку і допоможуть зменшити тепловтрати в приміщенні, а значить – заощадити гроші на опаленні та кондиціонуванні.



Основні переваги та характеристики:



1. Хороший захист від вітру і негоди: коекструдоване запірне та ущільнення для скла забезпечують високу функціональну надійність та захист від негоди.



2. Усунення містка холоду: 5-ти камерна система з монтажною шириною 73 мм дозволяє досягти оптимальних конструкційних умов для уникнення містка холоду.



3. Підвищена тепло- і шумоізоляція. Опір теплопередачі R0 = 0,76 м2°C/Вт і поглиблений 25 мм паз для розміщення склопакета забезпечують високу теплоізоляцію. Установка склопакета до 44 мм забезпечує додаткову шумо- і звукоізоляцію (до 46 дБ).



4. Армуючий профіль великих розмірів забезпечує стабільність конструкції і опірність вітровим навантаженням.



5. Високоякісний матеріал: ПВХ профіль марки «Salamander» володіє такими якостями, як довговічність, стійкість до впливу ультрафіолету, стійкість до атмосферних впливів, легкість у догляді.



6. Завдяки інноваційному багатошаровому напиленню металів на поверхню скла «ClimaGuard Solar», яке пропускає видиме світло та відбиває велику кількість інфрачервоного випромінювання, взимку зберігатиметься тепло всередині, а влітку не пропускається спека з вулиці.



Ви задумувались яким важливим є вибір ліфта для будинку?



Ліфт це колективна власність мешканців будинку. Та це – ваша особиста безпека. Це – комфорт: зручність використання ліфта в будинку відповідає якості життя власника. Це – турбота про свою родину та інвестиція: ваше житло має дорожчу ринкову вартість і вам не доведеться вкладати кошти в постійний сервіс та заміну.



Тому компанія «Єврохолдінг» віддає перевагу ліфтам «MIZUI Mitsubishi» і монтує у «Kyiv Sky» по два ліфти у кожному під’їзді, вантажний та пасажирський.



Основні переваги та характеристики:



1. Безшумність, робота ліфтів не створює дискомфорту для мешканців.



2. Швидкість: 1,00 ~ 4,0 м/сек.



3. Вантажопідйомність: від 630 кг до 1600 кг.



4. Eнергоекономічність, витрачають менше електроенергії в порівнянні з багатьма іншими.



5.Надвисока плавність руху.



6.Точність зупинки безредукторної лебідки, а також висока стійкість до перепаду напруги.



Зручність користування ліфтами «MIZUI» покращують вказівники поверху і напрямку руху ліфта на кожному поверсі. Антивандальні дзеркала на всю висоту кабіни додають комфорту перебування у ліфті.



Ліфти «MIZUI» вже добре зарекомендували себе у житловому комплексі «Яровиця». Завдяки надійності, комфорту і високим показникам з енергозбереження вони завоювали прихильність.



Обирайте якість для свого майбутнього життя!



Дізнатись про інші переваги та обрати планування у «Kyiv Sky» можна на сайті



Телефонуйте 067 442 09 09





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вікна займають важливе місце в інтер’єрі кожної оселі – вони наповнюють приміщення світлом, через них ми любуємось краєвидом. Вдало підібрані вікна стануть окрасою фасаду, а панорамні вікна підкреслять будь-який стиль інтер’єру, додадуть неповторності та індивідуальності.У житловому комплексі «Kyiv Sky» монтують енергоефективні німецькі вікна «Brugmann» 5-ти камерної профільної системи «Salamander». Цей бренд вже пів століття виробляє віконні профільні системи. Якість і екологічність продукції підтверджені сертифікатами європейського та українського зразка.Вікна «Brugmann» забезпечать оптимальний рівень теплоізоляції будинку і допоможуть зменшити тепловтрати в приміщенні, а значить – заощадити гроші на опаленні та кондиціонуванні.Основні переваги та характеристики:1. Хороший захист від вітру і негоди: коекструдоване запірне та ущільнення для скла забезпечують високу функціональну надійність та захист від негоди.2. Усунення містка холоду: 5-ти камерна система з монтажною шириною 73 мм дозволяє досягти оптимальних конструкційних умов для уникнення містка холоду.3. Підвищена тепло- і шумоізоляція. Опір теплопередачі R0 = 0,76 м2°C/Вт і поглиблений 25 мм паз для розміщення склопакета забезпечують високу теплоізоляцію. Установка склопакета до 44 мм забезпечує додаткову шумо- і звукоізоляцію (до 46 дБ).4. Армуючий профіль великих розмірів забезпечує стабільність конструкції і опірність вітровим навантаженням.5. Високоякісний матеріал: ПВХ профіль марки «Salamander» володіє такими якостями, як довговічність, стійкість до впливу ультрафіолету, стійкість до атмосферних впливів, легкість у догляді.6. Завдяки інноваційному багатошаровому напиленню металів на поверхню скла «ClimaGuard Solar», яке пропускає видиме світло та відбиває велику кількість інфрачервоного випромінювання, взимку зберігатиметься тепло всередині, а влітку не пропускається спека з вулиці.Ліфт це колективна власність мешканців будинку. Та це – ваша особиста безпека. Це – комфорт: зручність використання ліфта в будинку відповідає якості життя власника. Це – турбота про свою родину та інвестиція: ваше житло має дорожчу ринкову вартість і вам не доведеться вкладати кошти в постійний сервіс та заміну.Тому компанія «Єврохолдінг» віддає перевагу ліфтам «MIZUI Mitsubishi» і монтує у «Kyiv Sky» по два ліфти у кожному під’їзді, вантажний та пасажирський.Основні переваги та характеристики:1. Безшумність, робота ліфтів не створює дискомфорту для мешканців.2. Швидкість: 1,00 ~ 4,0 м/сек.3. Вантажопідйомність: від 630 кг до 1600 кг.4. Eнергоекономічність, витрачають менше електроенергії в порівнянні з багатьма іншими.5.Надвисока плавність руху.6.Точність зупинки безредукторної лебідки, а також висока стійкість до перепаду напруги.Зручність користування ліфтами «MIZUI» покращують вказівники поверху і напрямку руху ліфта на кожному поверсі. Антивандальні дзеркала на всю висоту кабіни додають комфорту перебування у ліфті.Ліфти «MIZUI» вже добре зарекомендували себе у житловому комплексі «Яровиця». Завдяки надійності, комфорту і високим показникам з енергозбереження вони завоювали прихильність.Обирайте якість для свого майбутнього життя!Дізнатись про інші переваги та обрати планування у «Kyiv Sky» можна на сайті kyiv-sky.com.ua , або завітати у консультаційний центр вул. Рівненська, 4Телефонуйте 067 442 09 09

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