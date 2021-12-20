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Доступна розкіш нового покоління: якісні вікна та ліфти – у «Kyiv Sky»*

Доступна розкіш нового покоління: якісні вікна та ліфти – у «Kyiv Sky»*
Вікна займають важливе місце в інтер’єрі кожної оселі – вони наповнюють приміщення світлом, через них ми любуємось краєвидом. Вдало підібрані вікна стануть окрасою фасаду, а панорамні вікна підкреслять будь-який стиль інтер’єру, додадуть неповторності та індивідуальності.

У житловому комплексі «Kyiv Sky» монтують енергоефективні німецькі вікна «Brugmann» 5-ти камерної профільної системи «Salamander». Цей бренд вже пів століття виробляє віконні профільні системи. Якість і екологічність продукції підтверджені сертифікатами європейського та українського зразка.

Вікна «Brugmann» забезпечать оптимальний рівень теплоізоляції будинку і допоможуть зменшити тепловтрати в приміщенні, а значить – заощадити гроші на опаленні та кондиціонуванні.

Основні переваги та характеристики:

1. Хороший захист від вітру і негоди: коекструдоване запірне та ущільнення для скла забезпечують високу функціональну надійність та захист від негоди.

2. Усунення містка холоду: 5-ти камерна система з монтажною шириною 73 мм дозволяє досягти оптимальних конструкційних умов для уникнення містка холоду.

3. Підвищена тепло- і шумоізоляція. Опір теплопередачі R0 = 0,76 м2°C/Вт і поглиблений 25 мм паз для розміщення склопакета забезпечують високу теплоізоляцію. Установка склопакета до 44 мм забезпечує додаткову шумо- і звукоізоляцію (до 46 дБ).

4. Армуючий профіль великих розмірів забезпечує стабільність конструкції і опірність вітровим навантаженням.

5. Високоякісний матеріал: ПВХ профіль марки «Salamander» володіє такими якостями, як довговічність, стійкість до впливу ультрафіолету, стійкість до атмосферних впливів, легкість у догляді.

6. Завдяки інноваційному багатошаровому напиленню металів на поверхню скла «ClimaGuard Solar», яке пропускає видиме світло та відбиває велику кількість інфрачервоного випромінювання, взимку зберігатиметься тепло всередині, а влітку не пропускається спека з вулиці.
Доступна розкіш нового покоління: якісні вікна та ліфти – у «Kyiv Sky»*

Ви задумувались яким важливим є вибір ліфта для будинку?

Ліфт це колективна власність мешканців будинку. Та це – ваша особиста безпека. Це – комфорт: зручність використання ліфта в будинку відповідає якості життя власника. Це – турбота про свою родину та інвестиція: ваше житло має дорожчу ринкову вартість і вам не доведеться вкладати кошти в постійний сервіс та заміну.

Тому компанія «Єврохолдінг» віддає перевагу ліфтам «MIZUI Mitsubishi» і монтує у «Kyiv Sky» по два ліфти у кожному під’їзді, вантажний та пасажирський.

Основні переваги та характеристики:

1. Безшумність, робота ліфтів не створює дискомфорту для мешканців.

2. Швидкість: 1,00 ~ 4,0 м/сек.

3. Вантажопідйомність: від 630 кг до 1600 кг.

4. Eнергоекономічність, витрачають менше електроенергії в порівнянні з багатьма іншими.

5.Надвисока плавність руху.

6.Точність зупинки безредукторної лебідки, а також висока стійкість до перепаду напруги.

Зручність користування ліфтами «MIZUI» покращують вказівники поверху і напрямку руху ліфта на кожному поверсі. Антивандальні дзеркала на всю висоту кабіни додають комфорту перебування у ліфті.
Доступна розкіш нового покоління: якісні вікна та ліфти – у «Kyiv Sky»*

Ліфти «MIZUI» вже добре зарекомендували себе у житловому комплексі «Яровиця». Завдяки надійності, комфорту і високим показникам з енергозбереження вони завоювали прихильність.

Обирайте якість для свого майбутнього життя!

Дізнатись про інші переваги та обрати планування у «Kyiv Sky» можна на сайті kyiv-sky.com.ua, або завітати у консультаційний центр вул. Рівненська, 4

Телефонуйте 067 442 09 09
Доступна розкіш нового покоління: якісні вікна та ліфти – у «Kyiv Sky»*
Доступна розкіш нового покоління: якісні вікна та ліфти – у «Kyiv Sky»*


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Теги: Kyiv Sky, квартира
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