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У селі під Луцьком потонув чоловік

У селі під Луцьком потонув чоловік
У селі Тельчі Луцького району виявили тіло чоловіка.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Трагедія трапилася 16 січня у першій половині дня. Тіло чоловіка знайшли у водоймі, тому підозрюють, що він впав у воду та потонув.

Зазначається, що померлий місцевий житель села Тельчі, йому 45 років.

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Теги: потопельник, Луцький район
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