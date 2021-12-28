У селі під Луцьком потонув чоловік





Про це



Трагедія трапилася 16 січня у першій половині дня. Тіло чоловіка знайшли у водоймі, тому підозрюють, що він впав у воду та потонув.



Зазначається, що померлий місцевий житель села Тельчі, йому 45 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Тельчі Луцького району виявили тіло чоловіка.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.Трагедія трапилася 16 січня у першій половині дня. Тіло чоловіка знайшли у водоймі, тому підозрюють, що він впав у воду та потонув.Зазначається, що померлий місцевий житель села Тельчі, йому 45 років.

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