У селі під Луцьком потонув чоловік
Сьогодні, 10:55
У селі Тельчі Луцького району виявили тіло чоловіка.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Трагедія трапилася 16 січня у першій половині дня. Тіло чоловіка знайшли у водоймі, тому підозрюють, що він впав у воду та потонув.
Зазначається, що померлий місцевий житель села Тельчі, йому 45 років.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Трагедія трапилася 16 січня у першій половині дня. Тіло чоловіка знайшли у водоймі, тому підозрюють, що він впав у воду та потонув.
Зазначається, що померлий місцевий житель села Тельчі, йому 45 років.
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