Скандальну огорожу на Липинського – демонтують





За інформацією Департаменту муніципальної варти, від 3 січня 2022 року від лучан надійшло чимало звернень із проханням відреагувати на самочинне розміщення хвіртки.



Нагадаємо,



Тож тепер згідно з рішенням виконавчого комітету Луцькради, ОСББ протягом трьох днів повинне демонтувати огорожу з хвірткою. У разі невиконання – конструкцію має право демонтувати муніципальна варта. Контролюватиме процес заступниця міського голови Ірина Чебелюк.



До слова, відповідно до п.п. 2.5.5.1.13 Правил благоустрою міста Луцька на об’єктах благоустрою забороняється самовільне розміщення різноманітних конструкцій. Державними будівельними нормами, Генеральним планом міста Луцька, затвердженого рішенням міської ради від 24.06.2009 №42/1 та Планом зонування території міста Луцька, затвердженого рішенням міської ради від 25.02.2015 №71/13, не передбачено встановлення огорож на території багатоквартирної житлової забудови.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Виконавчий комітет Луцькради зобов’яже ОСББ демонтувати огорожу з хвірткою, яку встановили незаконно. Відповідне рішення ухвалять завтра, 18 січня.За інформацією Департаменту муніципальної варти, від 3 січня 2022 року від лучан надійшло чимало звернень із проханням відреагувати на самочинне розміщення хвіртки.Нагадаємо, нещодавно у Луцьку розгорівся скандал через огорожу. Мешканці 55-ого району обурилися поведінкою представників ОСББ Липинського, 1, які самовільно перекрили багаторічний прохід з метою нібито захистити мешканців від падіння бурульок. Місцеві жителі написали колективну заяву до поліції, повідомили місцеві ЗМІ та звернулися до міської ради.Тож тепер згідно з рішенням виконавчого комітету Луцькради, ОСББ протягом трьох днів повинне демонтувати огорожу з хвірткою. У разі невиконання – конструкцію має право демонтувати муніципальна варта. Контролюватиме процес заступниця міського головиДо слова, відповідно до п.п. 2.5.5.1.13 Правил благоустрою міста Луцька на об’єктах благоустрою забороняється самовільне розміщення різноманітних конструкцій. Державними будівельними нормами, Генеральним планом міста Луцька, затвердженого рішенням міської ради від 24.06.2009 №42/1 та Планом зонування території міста Луцька, затвердженого рішенням міської ради від 25.02.2015 №71/13, не передбачено встановлення огорож на території багатоквартирної житлової забудови.

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