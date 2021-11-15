Волинські поліцейські відправилися на службу в зону ООС. ФОТО





Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.



Заступник начальника ГУНП у Волинській області Сергій Козак подякував поліцейським за службу.



Полковник поліції побажав надалі професійно та гідно виконувати поставлені задачі і повернутися додому здоровими й неушкодженими у повному складі.



За традицією, правоохоронців у добру путь благословив священник та провели рідні, близькі й колеги.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Сході бійці спецпідрозділу «Світязь» нестимуть службу та виконуватимуть усі необхідні завдання.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Заступник начальника ГУНП у Волинській областіподякував поліцейським за службу.Полковник поліції побажав надалі професійно та гідно виконувати поставлені задачі і повернутися додому здоровими й неушкодженими у повному складі.За традицією, правоохоронців у добру путь благословив священник та провели рідні, близькі й колеги.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію