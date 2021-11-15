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Волинські поліцейські відправилися на службу в зону ООС. ФОТО

Волинські поліцейські відправилися на службу в зону ООС. ФОТО
На Сході бійці спецпідрозділу «Світязь» нестимуть службу та виконуватимуть усі необхідні завдання.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Заступник начальника ГУНП у Волинській області Сергій Козак подякував поліцейським за службу.

Полковник поліції побажав надалі професійно та гідно виконувати поставлені задачі і повернутися додому здоровими й неушкодженими у повному складі.

За традицією, правоохоронців у добру путь благословив священник та провели рідні, близькі й колеги.
Волинські поліцейські відправилися на службу в зону ООС. ФОТО
Волинські поліцейські відправилися на службу в зону ООС. ФОТО
Волинські поліцейські відправилися на службу в зону ООС. ФОТО
Волинські поліцейські відправилися на службу в зону ООС. ФОТО


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Теги: поліцейські. Світязь, Волинь, бійці, ООС
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