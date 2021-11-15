Волинські поліцейські відправилися на службу в зону ООС. ФОТО
Сьогодні, 11:16
На Сході бійці спецпідрозділу «Світязь» нестимуть службу та виконуватимуть усі необхідні завдання.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Заступник начальника ГУНП у Волинській області Сергій Козак подякував поліцейським за службу.
Полковник поліції побажав надалі професійно та гідно виконувати поставлені задачі і повернутися додому здоровими й неушкодженими у повному складі.
За традицією, правоохоронців у добру путь благословив священник та провели рідні, близькі й колеги.
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Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Заступник начальника ГУНП у Волинській області Сергій Козак подякував поліцейським за службу.
Полковник поліції побажав надалі професійно та гідно виконувати поставлені задачі і повернутися додому здоровими й неушкодженими у повному складі.
За традицією, правоохоронців у добру путь благословив священник та провели рідні, близькі й колеги.
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