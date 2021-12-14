Лучани тимчасово не зможуть поповнити City Сard через додаток
Сьогодні, 11:28
Можливість поповнення електронних квитків City Сard через мобільний додаток та особистий кабінет тимчасово відсутня.
Це спричинене незапланованим проведенням технічно-ремонтних робіт на сервері платіжної системи Рortmone.
Про це повідомили на фейсбук-сторінці Cityсard.net.
Про відновлення роботи повідомлять згодом.
Нагадаємо, на порталі www.citycard.net лучани та гості міста зможуть відстежити, коли автобуси та тролейбуси під’їжджають до зупинки.
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Це спричинене незапланованим проведенням технічно-ремонтних робіт на сервері платіжної системи Рortmone.
Про це повідомили на фейсбук-сторінці Cityсard.net.
Про відновлення роботи повідомлять згодом.
Нагадаємо, на порталі www.citycard.net лучани та гості міста зможуть відстежити, коли автобуси та тролейбуси під’їжджають до зупинки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
До того їздем бескоштовно, налічкою не мона бо штраф. То шо робити. Поцікавтесь в сітікарда та напишіть. Рішення. Констатування нам на холеру?
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