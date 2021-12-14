Лучани тимчасово не зможуть поповнити City Сard через додаток





Це спричинене незапланованим проведенням технічно-ремонтних робіт на сервері платіжної системи Рortmone.



Про це повідомили на фейсбук-сторінці



Про відновлення роботи повідомлять згодом.



Нагадаємо, на порталі www.citycard.net лучани та гості міста

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