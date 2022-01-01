Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах





Про це повідомив журналіст Андрій Гнатюк на своїй сторінці у фейсбуці.



За його словами, під високими потоками кисню перебуває 24 людини, 3 – в реанімації, 2 з яких – у критичному стані й 1 – під апаратом ШВЛ, 13 хворих – у важкому стані. За минулу добу поступила 1 людина, за 3 доби пацієнти спожили 1,8 тонн кисню, залишалося 17,3 тонни кисню.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Зранку в ковідному шпиталі Волинської обласної клінічної лікарні перебували 32 пацієнти.Про це повідомив журналістна своїй сторінці у фейсбуці.За його словами, під високими потоками кисню перебуває 24 людини, 3 – в реанімації, 2 з яких – у критичному стані й 1 – під апаратом ШВЛ, 13 хворих – у важкому стані. За минулу добу поступила 1 людина, за 3 доби пацієнти спожили 1,8 тонн кисню, залишалося 17,3 тонни кисню.

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