Повідомили про ситуацію в ковідному шпиталі в Боголюбах
Сьогодні, 11:33
Зранку в ковідному шпиталі Волинської обласної клінічної лікарні перебували 32 пацієнти.
Про це повідомив журналіст Андрій Гнатюк на своїй сторінці у фейсбуці.
За його словами, під високими потоками кисню перебуває 24 людини, 3 – в реанімації, 2 з яких – у критичному стані й 1 – під апаратом ШВЛ, 13 хворих – у важкому стані. За минулу добу поступила 1 людина, за 3 доби пацієнти спожили 1,8 тонн кисню, залишалося 17,3 тонни кисню.
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Про це повідомив журналіст Андрій Гнатюк на своїй сторінці у фейсбуці.
За його словами, під високими потоками кисню перебуває 24 людини, 3 – в реанімації, 2 з яких – у критичному стані й 1 – під апаратом ШВЛ, 13 хворих – у важкому стані. За минулу добу поступила 1 людина, за 3 доби пацієнти спожили 1,8 тонн кисню, залишалося 17,3 тонни кисню.
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