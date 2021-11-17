У 19-річного водія у Луцьку поліцейські знайшли наркотики. ФОТО

Вчора, 16 січня, під час патрулювання на вулиці Зарічній, що у Луцьку, поліцейські виявили двох громадян з наркотиками.Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції Волині.Поліцейські, відповідно до ст. 34 Закону України "Про Національну поліцію", застосували до них превентивний захід поверхневу перевірку. Під час якої в 36-річного чоловіка виявили згорток із невідомою речовиною, ззовні схожою на наркотичну.Цього ж дня, під час опрацювання одного з викликів, патрульні зупинили за порушення ПДР транспортний засіб Alfa Romeo.Під час спілкування з керманичем, пасажири помітно нервували.Патрульні застосували до них превентивний захід поверхневу перевірку. Під час якої у 19-річного чоловіка виявили пакетики із речовиною, ззовні схожою на наркотичну.Кількома днями раніше на вулиці Гнідавській патрульні виявили, ймовірно, наркотичні речовини у 26-річного чоловіка.В усіх випадках патрульні викликали на місця слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції.