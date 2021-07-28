До волинського музею передали старовинну весільню скриню. ФОТО
Сьогодні, 12:05
Ковельському історичному музею передали старовинну весільну скриню першої третини 20 століття, яка належала жительці села Черемошне колишнього Ковельського повіту.
Про це розповіла Суспільному головна зберігачка фондів музею Мирослава Мороз.
Скриня дерев’яна, пофарбована у темно-коричневий колір та має металеві смуги червоного кольору, тож раніше зачинялася на ключ. Мирослава Мороз зазначила: на кришці жовтою фарбою нанесено літеру "М", проте її значення достеменно невідоме.
"Зазвичай в історії літера на якому предметі означала ім'я власника, проте в цьому випадку збігу немає. Тому це для нас ще робота – з'ясувати значення", – розповіла музейниця.
Зі слів Мирослави Мороз, після смерті Євдокії Панасюк (власниці скрині – ред.) її донька у 90-х роках подарувала мамину скриню у музей Ковельської виховної колонії. Після закриття колонії, яке відбулося у 2020 році, скриню нещодавно вирішили передати історичному музею в Ковелі.
"Ми проводили дослідницьку роботу, бо ми ще точно не знали, чия скриня і як потрапила в район. З'ясували, що це скриня Євдокії Панасюк. У 1937 році сім’я Панасюків як трудові емігранти виїхали у Бессарабію, а в 1940-му році повернулися додому на Волинь", – зазначила музейниця.
Мирослава Мороз каже: після того, як з'ясували, хто є власницею експонату, музею також передали шкільне свідоцтво жінки та родинну світлину.
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Про це розповіла Суспільному головна зберігачка фондів музею Мирослава Мороз.
Скриня дерев’яна, пофарбована у темно-коричневий колір та має металеві смуги червоного кольору, тож раніше зачинялася на ключ. Мирослава Мороз зазначила: на кришці жовтою фарбою нанесено літеру "М", проте її значення достеменно невідоме.
"Зазвичай в історії літера на якому предметі означала ім'я власника, проте в цьому випадку збігу немає. Тому це для нас ще робота – з'ясувати значення", – розповіла музейниця.
Зі слів Мирослави Мороз, після смерті Євдокії Панасюк (власниці скрині – ред.) її донька у 90-х роках подарувала мамину скриню у музей Ковельської виховної колонії. Після закриття колонії, яке відбулося у 2020 році, скриню нещодавно вирішили передати історичному музею в Ковелі.
"Ми проводили дослідницьку роботу, бо ми ще точно не знали, чия скриня і як потрапила в район. З'ясували, що це скриня Євдокії Панасюк. У 1937 році сім’я Панасюків як трудові емігранти виїхали у Бессарабію, а в 1940-му році повернулися додому на Волинь", – зазначила музейниця.
Мирослава Мороз каже: після того, як з'ясували, хто є власницею експонату, музею також передали шкільне свідоцтво жінки та родинну світлину.
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