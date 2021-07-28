До волинського музею передали старовинну весільню скриню. ФОТО





Про це розповіла Мирослава Мороз.



Скриня дерев’яна, пофарбована у темно-коричневий колір та має металеві смуги червоного кольору, тож раніше зачинялася на ключ. Мирослава Мороз зазначила: на кришці жовтою фарбою нанесено літеру "М", проте її значення достеменно невідоме.



"Зазвичай в історії літера на якому предметі означала ім'я власника, проте в цьому випадку збігу немає. Тому це для нас ще робота – з'ясувати значення", – розповіла музейниця.



Зі слів Мирослави Мороз, після смерті Євдокії Панасюк (власниці скрині – ред.) її донька у 90-х роках подарувала мамину скриню у музей Ковельської виховної колонії. Після закриття колонії, яке відбулося у 2020 році, скриню нещодавно вирішили передати історичному музею в Ковелі.



"Ми проводили дослідницьку роботу, бо ми ще точно не знали, чия скриня і як потрапила в район. З'ясували, що це скриня Євдокії Панасюк. У 1937 році сім’я Панасюків як трудові емігранти виїхали у Бессарабію, а в 1940-му році повернулися додому на Волинь", – зазначила музейниця.



Мирослава Мороз каже: після того, як з'ясували, хто є власницею експонату, музею також передали шкільне свідоцтво жінки та родинну світлину.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ковельському історичному музею передали старовинну весільну скриню першої третини 20 століття, яка належала жительці села Черемошне колишнього Ковельського повіту.Про це розповіла Суспільному головна зберігачка фондів музеюСкриня дерев’яна, пофарбована у темно-коричневий колір та має металеві смуги червоного кольору, тож раніше зачинялася на ключ. Мирослава Мороз зазначила: на кришці жовтою фарбою нанесено літеру "М", проте її значення достеменно невідоме."Зазвичай в історії літера на якому предметі означала ім'я власника, проте в цьому випадку збігу немає. Тому це для нас ще робота – з'ясувати значення", – розповіла музейниця.Зі слів Мирослави Мороз, після смерті Євдокії Панасюк (власниці скрині – ред.) її донька у 90-х роках подарувала мамину скриню у музей Ковельської виховної колонії. Після закриття колонії, яке відбулося у 2020 році, скриню нещодавно вирішили передати історичному музею в Ковелі."Ми проводили дослідницьку роботу, бо ми ще точно не знали, чия скриня і як потрапила в район. З'ясували, що це скриня Євдокії Панасюк. У 1937 році сім’я Панасюків як трудові емігранти виїхали у Бессарабію, а в 1940-му році повернулися додому на Волинь", – зазначила музейниця.Мирослава Мороз каже: після того, як з'ясували, хто є власницею експонату, музею також передали шкільне свідоцтво жінки та родинну світлину.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію