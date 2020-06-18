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За вихідні волинські патрульні виявили 41 п`яного водія

За вихідні волинські патрульні виявили 41 п`яного водія
З 14 по 16 січня на території обслуговування ГУНП у Волинській області співробітники секторів реагування патрульної поліції виявили 41 водія, який керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Факти правопорушень належним чином задокументовані: на нетверезих керманичів складено протоколи за ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, що минулого року посилено відповідальність за керування транспортними засобами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння.
За вихідні волинські патрульні виявили 41 п`яного водія

Відповідно до ч. 1 ст. 130 КУпАП, керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, тягне за собою накладення штрафу 17 000 грн з позбавленням права керування на строк один рік.
За вихідні волинські патрульні виявили 41 п`яного водія

Повторно протягом року – штраф на водіїв у розмірі 34 000 грн з позбавленням права керування транспортними засобами на 3 роки з оплатним вилученням транспортного засобу.

Третій раз протягом року керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів передбачає штраф 51 000 грн з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 10 років з конфіскацією транспортного засобу, який є у приватній власності порушника або адміністративний арешт на 15 діб з позбавленням права керування транспортними засобами на 10 років.
За вихідні волинські патрульні виявили 41 п`яного водія

Окрім того, збільшено термін розгляду таких справ судом – нині це один рік.

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Теги: Волинь, водії, поліція
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