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Адвокати наполягають, що Порошенко не підозрюваний: суд оголосив перерву у справі політика

Адвокати наполягають, що Порошенко не підозрюваний: суд оголосив перерву у справі політика
Адвокати Петра Порошенка у Печерському райсуді Києва заявили, що формально він не є підозрюваним у справі про державну зраду та сприяння терористичній організації шляхом купівлі вугілля на окупованих територіях України у 2014-2015 роках.

Про це повідомив адвокат Ігор Головань у ході засідання суду, пише Українська правда.

"Захисникам не можуть бути зрозумілі процесуальні права та обов'язки на тій підставі, що Порошенко Петро Олексійович не має статусу підозрюваного в цьому провадженні. Ми не бачили жодного документа, який би підтверджував повідомлення Порошенка про підозру.

Єдиний документ, який ми колись бачили – і я його навіть публікував у мережі: це лист паперу за підписом особи Бондаренко, в якому не заповнені графи прізвище, час і дата. Отже, жодного документа або іншого доказу, який би підтверджував факт повідомлення Порошенка про підозру, не існує. Ми його, в усякому разі, не бачили", - сказав Головань.

Згодом адвокат експрезидента попросив 2-3 години на ознайомлення зі справою.

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Теги: Україна, Порошенко, запобіжний захід
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