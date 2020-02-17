Адвокати наполягають, що Порошенко не підозрюваний: суд оголосив перерву у справі політика
Сьогодні, 12:38
Адвокати Петра Порошенка у Печерському райсуді Києва заявили, що формально він не є підозрюваним у справі про державну зраду та сприяння терористичній організації шляхом купівлі вугілля на окупованих територіях України у 2014-2015 роках.
Про це повідомив адвокат Ігор Головань у ході засідання суду, пише Українська правда.
"Захисникам не можуть бути зрозумілі процесуальні права та обов'язки на тій підставі, що Порошенко Петро Олексійович не має статусу підозрюваного в цьому провадженні. Ми не бачили жодного документа, який би підтверджував повідомлення Порошенка про підозру.
Єдиний документ, який ми колись бачили – і я його навіть публікував у мережі: це лист паперу за підписом особи Бондаренко, в якому не заповнені графи прізвище, час і дата. Отже, жодного документа або іншого доказу, який би підтверджував факт повідомлення Порошенка про підозру, не існує. Ми його, в усякому разі, не бачили", - сказав Головань.
Згодом адвокат експрезидента попросив 2-3 години на ознайомлення зі справою.
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Про це повідомив адвокат Ігор Головань у ході засідання суду, пише Українська правда.
"Захисникам не можуть бути зрозумілі процесуальні права та обов'язки на тій підставі, що Порошенко Петро Олексійович не має статусу підозрюваного в цьому провадженні. Ми не бачили жодного документа, який би підтверджував повідомлення Порошенка про підозру.
Єдиний документ, який ми колись бачили – і я його навіть публікував у мережі: це лист паперу за підписом особи Бондаренко, в якому не заповнені графи прізвище, час і дата. Отже, жодного документа або іншого доказу, який би підтверджував факт повідомлення Порошенка про підозру, не існує. Ми його, в усякому разі, не бачили", - сказав Головань.
Згодом адвокат експрезидента попросив 2-3 години на ознайомлення зі справою.
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