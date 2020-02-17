Адвокати наполягають, що Порошенко не підозрюваний: суд оголосив перерву у справі політика

Петра Порошенка у Печерському райсуді Києва заявили, що формально він не є підозрюваним у справі про державну зраду та сприяння терористичній організації шляхом купівлі вугілля на окупованих територіях України у 2014-2015 роках.



Про це повідомив адвокат Ігор Головань у ході засідання суду, пише



"Захисникам не можуть бути зрозумілі процесуальні права та обов'язки на тій підставі, що Порошенко Петро Олексійович не має статусу підозрюваного в цьому провадженні. Ми не бачили жодного документа, який би підтверджував повідомлення Порошенка про підозру.



Єдиний документ, який ми колись бачили – і я його навіть публікував у мережі: це лист паперу за підписом особи Бондаренко, в якому не заповнені графи прізвище, час і дата. Отже, жодного документа або іншого доказу, який би підтверджував факт повідомлення Порошенка про підозру, не існує. Ми його, в усякому разі, не бачили", - сказав Головань.



Згодом адвокат експрезидента попросив 2-3 години на ознайомлення зі справою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Адвокатиу Печерському райсуді Києва заявили, що формально він не є підозрюваним у справі про державну зраду та сприяння терористичній організації шляхом купівлі вугілля на окупованих територіях України у 2014-2015 роках.Про це повідомив адвокату ході засідання суду, пише Українська правда "Захисникам не можуть бути зрозумілі процесуальні права та обов'язки на тій підставі, що Порошенко Петро Олексійович не має статусу підозрюваного в цьому провадженні. Ми не бачили жодного документа, який би підтверджував повідомлення Порошенка про підозру.Єдиний документ, який ми колись бачили – і я його навіть публікував у мережі: це лист паперу за підписом особи Бондаренко, в якому не заповнені графи прізвище, час і дата. Отже, жодного документа або іншого доказу, який би підтверджував факт повідомлення Порошенка про підозру, не існує. Ми його, в усякому разі, не бачили", - сказав Головань.Згодом адвокат експрезидента попросив 2-3 години на ознайомлення зі справою.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію