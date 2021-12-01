На Волині зупинили автівку, «начинену» контрабандними цигарками
Сьогодні, 13:05
На Любомльщині поліцейські вилучили тисячу пачок цигарок без акцизних марок.
Про це інформують у Ковельському районному управлінні поліції Волинської області.
16 січня під час несення служби працівниками сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №1 ( м. Любомль) на автодорозі «Т-03-02» в селі Вишнів, зупинили автомобіль «Фольксваген Пассат» під керуванням 37- річного шачанинна.
Під час огляду транспортного засобу виявили тютюнові вироби без акцизних марок.
Слідчо-оперативна група вилучила 1000 пачок цигарок.
Матеріали належним чином зареєстровано ІТС ІПНП "Єдиний облік". Триває перевірка.
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Про це інформують у Ковельському районному управлінні поліції Волинської області.
16 січня під час несення служби працівниками сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №1 ( м. Любомль) на автодорозі «Т-03-02» в селі Вишнів, зупинили автомобіль «Фольксваген Пассат» під керуванням 37- річного шачанинна.
Під час огляду транспортного засобу виявили тютюнові вироби без акцизних марок.
Слідчо-оперативна група вилучила 1000 пачок цигарок.
Матеріали належним чином зареєстровано ІТС ІПНП "Єдиний облік". Триває перевірка.
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