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На Волині зупинили автівку, «начинену» контрабандними цигарками

На Волині зупинили автівку, «начинену» контрабандними цигарками
На Любомльщині поліцейські вилучили тисячу пачок цигарок без акцизних марок.

Про це інформують у Ковельському районному управлінні поліції Волинської області.

16 січня під час несення служби працівниками сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №1 ( м. Любомль) на автодорозі «Т-03-02» в селі Вишнів, зупинили автомобіль «Фольксваген Пассат» під керуванням 37- річного шачанинна.

Під час огляду транспортного засобу виявили тютюнові вироби без акцизних марок.

Слідчо-оперативна група вилучила 1000 пачок цигарок.

Матеріали належним чином зареєстровано ІТС ІПНП "Єдиний облік". Триває перевірка.
На Волині зупинили автівку, «начинену» контрабандними цигарками


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Теги: контрабанда, автівка, волинянин, поліцейські, цигарки
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