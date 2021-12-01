На Волині зупинили автівку, «начинену» контрабандними цигарками





Про це інформують у Ковельському районному управлінні поліції Волинської області.



16 січня під час несення служби працівниками сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №1 ( м. Любомль) на автодорозі «Т-03-02» в селі Вишнів, зупинили автомобіль «Фольксваген Пассат» під керуванням 37- річного шачанинна.



Під час огляду транспортного засобу виявили тютюнові вироби без акцизних марок.



Слідчо-оперативна група вилучила 1000 пачок цигарок.



Матеріали належним чином зареєстровано ІТС ІПНП "Єдиний облік". Триває перевірка.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Любомльщині поліцейські вилучили тисячу пачок цигарок без акцизних марок.Про це інформують у Ковельському районному управлінні поліції Волинської області.16 січня під час несення служби працівниками сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №1 ( м. Любомль) на автодорозі «Т-03-02» в селі Вишнів, зупинили автомобіль «Фольксваген Пассат» під керуванням 37- річного шачанинна.Під час огляду транспортного засобу виявили тютюнові вироби без акцизних марок.Слідчо-оперативна група вилучила 1000 пачок цигарок.Матеріали належним чином зареєстровано ІТС ІПНП "Єдиний облік". Триває перевірка.

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