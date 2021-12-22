Перші будинки – активно заселяють, другу чергу – розкуповують: чим живе ЖК «StyleUp»*

У житловому комплексі, який на вулиці Рівненській (напроти «Модерн Експо») створює забудовник, завирувало життя. Власники декількох квартир у першому та другому будинках вже закінчили ремонт та поселилися в омріяних домівках.Ще значна частина мешканців – на завершальній стадії облаштування житла, тож вони теж от-от поселяться у комплексі «StyleUp».Про те, чи є ще можливість купити квартиру у повністю готовій першій черзі комплексу, як триває будівництво другої і чому квартиру тут варто купити вже зараз,розповіли у відділі продажу.Кінець 2021 року та початок 2022-го ознаменувалися для «StyleUp» неабияким попитом на квартири, розповідає менеджерка з продажу ЖК «StyleUP». Каже, за грудень та першу половину січня купили чималу кількість квартир у вже готовій до заселення першій черзі та у другій, яку наразі будують.«У перших двох будинках, де вже живуть люди, залишилося лише декілька квартир на першому і четвертому поверхах. Весною на території першої черги вже дуже активно вируватиме життя. Люди намагаються завершити ремонти якнайшвидше і з нетерпінням чекають переїзду. Про це свідчить і те, що багато хто із власників квартир святкував тут Новий рік, навіть не переїхавши повністю. Мешканцям тут дуже подобається», – розповідає Вікторія.Другу чергу наразі активно будують.Третій та четвертий будинки комплексу зводять на ділянці, що позаду перших двох будинків, далі від дороги, тож локація – ще більш зручна.Інженер технічного наглядурозповів, що наразі працюють над спорудженням фундаменту для першого під’їзду третього будинку. Приблизно через місяць розпочнуть робити фундамент і для другого під'їзду.«Загалом маємо намір збудувати другу чергу за півтора року. Першу будували приблизно два роки, але тепер процес іде швидше. На певному етапі робіт щодо третього будинку розпочнемо облаштовувати котлован для четвертого.До всього підходимо з величезною відповідальністю. Дуже важливо для нас – дотримуватися стандартів якості, які маємо у першій черзі. У жодному випадку не буде здешевлення виробництва, незважаючи на здорожчання матеріалів і людської праці», - каже Денис Бардась.Додає, що забудовник має однозначну позицію у тому, що усі будинки комплексу мають споруджуватися із найякіснішого та найданійнішого матеріалу – цегли. Окрім того, у другій черзі, як і у першій, особливу увагу приділять утепленню фасадів та енергозбереженню.Із 15 січня у ЖК «StyleUp» підняли ціни на квартири у двох вже готових до заселення будинках. Приблизно на цю ж дату забудовник планував підвищення цін і на квартири другої черги. Утім згодом вирішили все ж дати охочим трохи більше часу після Нового року на придбання житла за старою ціною.Тож ціни на помешкання у третьому та четвертому будинках комплексу зростуть у кінці січня.Але забудовник «Континіум Девелопмент» пропонує лояльний підхід до клієнтів. Ті, хто купуватиме квартиру у другій черзі, матимуть можливість скористатися вигіднішими умовами розтермінування від забудовника. Йдеться, зокрема, про унікальну нагоду скористатися найдовшою на Волині розстрочкою – на 3 роки при першому внеску від 10%.Більше того, зараз, купуючи квартиру у другій черзі ЖК «StyleUp», клієнт отримує ще й паркомісце у подарунок.