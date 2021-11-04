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Назвали найдешевше м'ясо в Україні

Назвали найдешевше м'ясо в Україні
Найдешевшим м’ясом в Україні залишається курятина.

Про це інформує УНН з посиланням на дані Держстатистики.

У грудні 1 кг курячої тушки коштував у середньому 72,8 грн, тоді як філе курячого — 117,1 грн.

Дорожчою була свинина — 123,7 грн/кг.

Та найдорожчим м’ясом в Україні все ж є яловичина, яка коштувала 182,8 грн/кг.

МОЗ України рекомендує обмежити вживання червоного м’яса до 500 грамів на тиждень.

Всесвітня організація охорони здоров’я тим часом повідомляє про дані, які встановлюють зв’язок між споживанням червоного м’яса і розвитком колоректального раку, раку підшлункової залози і простати. У багатьох країнах світу органи охорони здоров’я рекомендують обмежити вживання в їжу м’ясної продукції і червоного м’яса, оскільки з ними пов’язаний підвищений ризик смерті від хвороб серця, діабету та інших захворювань.

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Теги: м'ясо, статистика, ціни, Україна
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