Назвали найдешевше м'ясо в Україні





Про це інформує



У грудні 1 кг курячої тушки коштував у середньому 72,8 грн, тоді як філе курячого — 117,1 грн.



Дорожчою була свинина — 123,7 грн/кг.



Та найдорожчим м’ясом в Україні все ж є яловичина, яка коштувала 182,8 грн/кг.



МОЗ України рекомендує обмежити вживання червоного м’яса до 500 грамів на тиждень.



Всесвітня організація охорони здоров’я тим часом повідомляє про дані, які встановлюють зв’язок між споживанням червоного м’яса і розвитком колоректального раку, раку підшлункової залози і простати. У багатьох країнах світу органи охорони здоров’я рекомендують обмежити вживання в їжу м’ясної продукції і червоного м’яса, оскільки з ними пов’язаний підвищений ризик смерті від хвороб серця, діабету та інших захворювань.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Найдешевшим м’ясом в Україні залишається курятина.Про це інформує УНН з посиланням на дані Держстатистики.У грудні 1 кг курячої тушки коштував у середньому 72,8 грн, тоді як філе курячого — 117,1 грн.Дорожчою була свинина — 123,7 грн/кг.Та найдорожчим м’ясом в Україні все ж є яловичина, яка коштувала 182,8 грн/кг.МОЗ України рекомендує обмежити вживання червоного м’яса до 500 грамів на тиждень.Всесвітня організація охорони здоров’я тим часом повідомляє про дані, які встановлюють зв’язок між споживанням червоного м’яса і розвитком колоректального раку, раку підшлункової залози і простати. У багатьох країнах світу органи охорони здоров’я рекомендують обмежити вживання в їжу м’ясної продукції і червоного м’яса, оскільки з ними пов’язаний підвищений ризик смерті від хвороб серця, діабету та інших захворювань.

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