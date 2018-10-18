Чи безпечно їсти тепличні огірки та помідори з луцького супермаркету і ринку. ПЕРЕВІРКА НА НІТРАТИ

Зима – традиційно небагата на сезонні овочі та фрукти. І якщо цитрусові у цю пору – в фаворитах, то на помідори і огірки покупці дивляться із недовірою. «Тепличні», «нітратні» і «ГМОшні» – такі зазвичай асоціації із гарними на вигляд зимовими овочами.Тож, як кажуть, і хочеться, і колеться. З одного боку – тренери, дієтологи та нутріциологи рекомендують споживати велику кількість овочів і зелені цілий рік, з іншого – люди бояться шкідливого впливу на організм.вирішило у лабораторних умовах перевірити на вміст нітратів огірки і помідори із супермаркету та ринку Луцька.Для свого експерименту ми купили овочі на ринку «Північний» та у супермаркеті «АТБ» (і там, і там – і огірки, і помідори) та завезли їх для аналізу у санітарно-гігієнічну лабораторію відділу дослідження фізичних та хімічних факторів Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб.вміст нітратів і в огірках, і в помідорах із ринку та супермаркету відповідає вимогам санітарного законодавства.А тепер детальніше.Допустимі норми нітратів згідно з нормативними документами становлять: для помідорів на ґрунті/тепличних – 150/300 мг/кг , для огірків – аналогічно.За результатами досліджень овочі з ринку виявилися все ж більш безпечними.Вміст нітратів як в досліджених огірках, так і у помідорах становив менше 36 мг/кг.Щодо овочів з супермаркету «АТБ», то тепличні огірки містили нітратів 297,5 мг/кг (при нормі 300 мг/кг), а помідори – також менше 36 мг/кг.Купувати чи все одно побоюватися зимових овочів і чекати до весни – справа кожного. Ексочільниця МОЗна цю тему зауважувала, що бідний раціон більш шкідливий для здоров’я, ніж овочі та фрукти у несезон із супермаркету.