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У волинському місті на переході збили людину

У волинському місті на переході збили людину
У Володимирі на пішохідному переході Volkswagen збив людину.

Про це інформують у фейсбук-спільноті "Твій Володимир".

ДТП трапилася сьогодні, 17 січня, на вулиці Устилузькій.

Автомобіль Volkswagen здійснив наїзд на пішохода. На місці працюють медики та поліція.

Деталі – згодом .

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Теги: ДТП, Володимир, пішохід
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