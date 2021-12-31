У волинському місті на переході збили людину
Сьогодні, 14:15
У Володимирі на пішохідному переході Volkswagen збив людину.
Про це інформують у фейсбук-спільноті "Твій Володимир".
ДТП трапилася сьогодні, 17 січня, на вулиці Устилузькій.
Автомобіль Volkswagen здійснив наїзд на пішохода. На місці працюють медики та поліція.
Деталі – згодом .
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Про це інформують у фейсбук-спільноті "Твій Володимир".
ДТП трапилася сьогодні, 17 січня, на вулиці Устилузькій.
Автомобіль Volkswagen здійснив наїзд на пішохода. На місці працюють медики та поліція.
Деталі – згодом .
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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