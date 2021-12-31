У волинському місті на переході збили людину





Про це інформують у фейсбук-спільноті



ДТП трапилася сьогодні, 17 січня, на вулиці Устилузькій.



Автомобіль Volkswagen здійснив наїзд на пішохода. На місці працюють медики та поліція.



Деталі – згодом .

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