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В Україні значно здорожчали цигарки

В Україні значно здорожчали цигарки
В Україні у 2021 році подорожчали усі тютюнові вироби. Наприклад, середня вартість цигарок із фільтром вітчизняних марок піднялася на 18,1% – з 43,3 грн/пачка (20 шт.) до 51,1 грн/пачка (20 шт.). Загальне зростання цін склало 15,7-18,3%.

Про це повідомляє "Обозреватель" з посиланням на дані Держстату.

У ціні зросли й інші тютюнові вироби. Зокрема:

цигарки з фільтром медіум класу подорожчали на 18,3% – із 49,9 грн/пачка (20 шт.) до 59 грн/пачка (20 шт.);

цигарки з фільтром преміум класу – на 15,7% з 57,9 грн/пачка (20 шт.) до 67 грн/пачка (20 шт.);

цигарки без фільтру – на 17,2%, з 38,7 грн/пачка (20 шт.) до 45,4 грн/пачка (20 шт.).


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Теги: цигарки, ціни, Волинь
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