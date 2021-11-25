На Волині відійшов у вічність настоятель храму

Давид (Юхимук), настоятель Преображенського храму смт Стара Вижва.



Про це інформують на фейсбук-сторінці "Сайт Володимир-Волинської єпархії".



Зазначають, що 18 січня, о 9:00, у Преображенському храмі відбудеться Божественна літургія, після якої буде звершено Чин відспівування священнослужителя.



Поховають архімандрита Давида на цвинтарі у рідному селі Залюття.

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