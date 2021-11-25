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На Волині відійшов у вічність настоятель храму

На Волині відійшов у вічність настоятель храму
На Волині помер архімандрит Давид (Юхимук), настоятель Преображенського храму смт Стара Вижва.

Про це інформують на фейсбук-сторінці "Сайт Володимир-Волинської єпархії".

Зазначають, що 18 січня, о 9:00, у Преображенському храмі відбудеться Божественна літургія, після якої буде звершено Чин відспівування священнослужителя.

Поховають архімандрита Давида на цвинтарі у рідному селі Залюття.

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Теги: помер священник, архімандрит, Стара Вижівка, помер Давид Юхимук
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