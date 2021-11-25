На Волині відійшов у вічність настоятель храму
Сьогодні, 14:44
На Волині помер архімандрит Давид (Юхимук), настоятель Преображенського храму смт Стара Вижва.
Про це інформують на фейсбук-сторінці "Сайт Володимир-Волинської єпархії".
Зазначають, що 18 січня, о 9:00, у Преображенському храмі відбудеться Божественна літургія, після якої буде звершено Чин відспівування священнослужителя.
Поховають архімандрита Давида на цвинтарі у рідному селі Залюття.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформують на фейсбук-сторінці "Сайт Володимир-Волинської єпархії".
Зазначають, що 18 січня, о 9:00, у Преображенському храмі відбудеться Божественна літургія, після якої буде звершено Чин відспівування священнослужителя.
Поховають архімандрита Давида на цвинтарі у рідному селі Залюття.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Депутат Луцькради прокоментував ситуацію з Порошенком
Сьогодні, 15:26
Волинянин, який п'яним вкрав пляшку горілки в магазині, втрапив за ґрати на понад 4 роки
Сьогодні, 15:10
На Волині відійшов у вічність настоятель храму
Сьогодні, 14:44
Чи безпечно їсти тепличні огірки та помідори з луцького супермаркету і ринку. ПЕРЕВІРКА НА НІТРАТИ
Сьогодні, 14:18
У волинському місті на переході збили людину
Сьогодні, 14:15
Медіа