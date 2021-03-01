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Волинянин, який п'яним вкрав пляшку горілки в магазині, втрапив за ґрати на понад 4 роки

Волинянин, який п'яним вкрав пляшку горілки в магазині, втрапив за ґрати на понад 4 роки
Маневицький райсуд постановив ув'язнити рецидивіста, який вкрав у магазині пляшку горілки.

Про це інформує Zaxid.net.

Як йдеться у вироку Маневицького районного суду від 11 січня, інцидент стався 26 листопада 2021 року в магазині «Екомаркет» в селищі Маневичі. Відвідувач у стані сп'яніння взяв пляшку горілки «Хлібний дар», вартістю 64 грн, і заховав під одяг.

Втім, вийти непоміченим із магазину не вдалось. Крадіжку помітили касир та пекар, вони запропонували чоловікові віддати крадений товар, але він відмовився. Згодом він покинув магазин, попри намагання працівників його зупинити.

Допитаний у суді обвинувачений підтвердив свою причетність до крадіжки. У вчиненому розкаявся та просив суворо не карати. Відомо, що чоловік має декілька судимостей, зокрема, за статтями про крадіжку та шахрайство. 24 вересня його звільнили від відбування покарання умовно-достроково.

Суддя Олег Невар визнав чоловіка винним у порушенні ч.2 ст. 186 ККУ (грабіж) та призначив йому 4 роки і 3 місяці ув'язнення. Крім того, суддя приєднав невідбуту частину покарання за попередньою судимістю, відтак, сумарно чоловік повинен відсидіти у тюрмі 4 роки та 9 місяців. Вирок можна оскаржити в апеляційному суді протягом 30 днів.


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Теги: суд, Маневичі, вкрав пляшку горілки, вирок суду
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