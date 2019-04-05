Депутат Луцькради прокоментував ситуацію з Порошенком
Сьогодні, 15:26
Голова фракції «Громадянський Рух «СВІДОМІ» у Луцькраді Тарас Шкітер вважає справу Петра Порошенка «сценарієм розколу».
Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці.
«Звинувачення і можливий арешт п’ятого президента України Петра Порошенка – це сценарій розколу. Зрозуміло, що кришталево чистих політиків немає і Порошенко не святий, але без «добра» у якихось високих кабінетах цей сценарій ніхто би не запускав зараз», – йдеться в дописі.
Тарас Шкітер нагадав, чим закінчилося переслідування Юлії Тимошенко.
«Це був урок, що в демократичній державі так не робиться», – зазначив він.
Нагадаємо: Петра Порошенка підозрюють у тому, що він, діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема з-поміж представників вищого керівництва Російської Федерації, сприяв діяльності терористичних організацій «ЛНР» та «ДНР». Сьогодні, 17 січня, Петро Порошенко прибув в Україну. Зі слів Петра Порошенка, під час митного контролю в нього забрали паспорт і не допускали на територію Україну.
Головне фото Ельдара Сарахмана, Українська правда.
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Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці.
«Звинувачення і можливий арешт п’ятого президента України Петра Порошенка – це сценарій розколу. Зрозуміло, що кришталево чистих політиків немає і Порошенко не святий, але без «добра» у якихось високих кабінетах цей сценарій ніхто би не запускав зараз», – йдеться в дописі.
Тарас Шкітер нагадав, чим закінчилося переслідування Юлії Тимошенко.
«Це був урок, що в демократичній державі так не робиться», – зазначив він.
Нагадаємо: Петра Порошенка підозрюють у тому, що він, діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема з-поміж представників вищого керівництва Російської Федерації, сприяв діяльності терористичних організацій «ЛНР» та «ДНР». Сьогодні, 17 січня, Петро Порошенко прибув в Україну. Зі слів Петра Порошенка, під час митного контролю в нього забрали паспорт і не допускали на територію Україну.
Головне фото Ельдара Сарахмана, Українська правда.
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