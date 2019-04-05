вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Депутат Луцькради прокоментував ситуацію з Порошенком

Депутат Луцькради прокоментував ситуацію з Порошенком
Голова фракції «Громадянський Рух «СВІДОМІ» у Луцькраді Тарас Шкітер вважає справу Петра Порошенка «сценарієм розколу».

Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці.

«Звинувачення і можливий арешт п’ятого президента України Петра Порошенка – це сценарій розколу. Зрозуміло, що кришталево чистих політиків немає і Порошенко не святий, але без «добра» у якихось високих кабінетах цей сценарій ніхто би не запускав зараз», – йдеться в дописі.
Тарас Шкітер
Тарас Шкітер

Тарас Шкітер нагадав, чим закінчилося переслідування Юлії Тимошенко.

«Це був урок, що в демократичній державі так не робиться», – зазначив він.

Нагадаємо: Петра Порошенка підозрюють у тому, що він, діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема з-поміж представників вищого керівництва Російської Федерації, сприяв діяльності терористичних організацій «ЛНР» та «ДНР». Сьогодні, 17 січня, Петро Порошенко прибув в Україну. Зі слів Петра Порошенка, під час митного контролю в нього забрали паспорт і не допускали на територію Україну.

Головне фото Ельдара Сарахмана, Українська правда.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Порошенко, Шкітер, Свідомі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чи безпечно їсти тепличні огірки та помідори з луцького супермаркету і ринку. ПЕРЕВІРКА НА НІТРАТИ
Настрашніше – морозна ніч: як у Луцьку безхатьки рятуються від холоду. ФОТО
2021 рік – у фото видання ВолиньPost
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині Ford злетів у кювет та перевернувся. ВІДЕО.ФОТО
Сьогодні, 15:40
Депутат Луцькради прокоментував ситуацію з Порошенком
Сьогодні, 15:26
Волинянин, який п'яним вкрав пляшку горілки в магазині, втрапив за ґрати на понад 4 роки
Сьогодні, 15:10
На Волині відійшов у вічність настоятель храму
Сьогодні, 14:44
Чи безпечно їсти тепличні огірки та помідори з луцького супермаркету і ринку. ПЕРЕВІРКА НА НІТРАТИ
Сьогодні, 14:18
Схожі новини
Відомий телеведучий проаналізував результати виборів в контексті Луцька Відомий телеведучий проаналізував результати виборів в контексті Луцька
05 квітень, 2019, 15:06
Повідомили, коли на проспекті Волі у Луцьку відновлять рух транспорту Повідомили, коли на проспекті Волі у Луцьку відновлять рух транспорту
02 вересень, 2021, 17:20
На одній із найстаріших шкіл Луцька сиплеться фасад: закликають відремонтувати На одній із найстаріших шкіл Луцька сиплеться фасад: закликають відремонтувати
25 червень, 2021, 13:47
Лучан турбує не реконструкція «очисних», а питання зникнення смороду у місті, – депутат міськради Лучан турбує не реконструкція «очисних», а питання зникнення смороду у місті, – депутат міськради
24 червень, 2021, 12:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині Ford злетів у кювет та перевернувся. ВІДЕО.ФОТО
Сьогодні, 15:40
 0
Депутат Луцькради прокоментував ситуацію з Порошенком
Сьогодні, 15:26
 0
Волинянин, який п'яним вкрав пляшку горілки в магазині, втрапив за ґрати на понад 4 роки
Сьогодні, 15:10
 0
На Волині відійшов у вічність настоятель храму
Сьогодні, 14:44
 0
Чи безпечно їсти тепличні огірки та помідори з луцького супермаркету і ринку. ПЕРЕВІРКА НА НІТРАТИ
Сьогодні, 14:18
 0
Медіа
відео
1/8