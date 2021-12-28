На Волині Ford злетів у кювет та перевернувся. ВІДЕО.ФОТО
Сьогодні, 15:40
17-го січня на трасі між Володимиром та Нововолинськом у селі Суходоли автомобіль Ford злетів у кювет та перевернувся.
Про це повідомляє БУГ.
Наразі на місці працюють медики та рятувальники. Як відомо, постраждалих немає.
Автомобіль зазнав значних механічних пошкоджень.
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Про це повідомляє БУГ.
Наразі на місці працюють медики та рятувальники. Як відомо, постраждалих немає.
Автомобіль зазнав значних механічних пошкоджень.
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