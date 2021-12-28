вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині Ford злетів у кювет та перевернувся. ВІДЕО.ФОТО

На Волині Ford злетів у кювет та перевернувся. ВІДЕО.ФОТО
17-го січня на трасі між Володимиром та Нововолинськом у селі Суходоли автомобіль Ford злетів у кювет та перевернувся.

Про це повідомляє БУГ.

Наразі на місці працюють медики та рятувальники. Як відомо, постраждалих немає.
На Волині Ford злетів у кювет та перевернувся. ВІДЕО.ФОТО

Автомобіль зазнав значних механічних пошкоджень.

На Волині Ford злетів у кювет та перевернувся. ВІДЕО.ФОТО
На Волині Ford злетів у кювет та перевернувся. ВІДЕО.ФОТО
На Волині Ford злетів у кювет та перевернувся. ВІДЕО.ФОТО
На Волині Ford злетів у кювет та перевернувся. ВІДЕО.ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Володимир, Нововолинськ, автомобіль, кювет
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чи безпечно їсти тепличні огірки та помідори з луцького супермаркету і ринку. ПЕРЕВІРКА НА НІТРАТИ
Настрашніше – морозна ніч: як у Луцьку безхатьки рятуються від холоду. ФОТО
2021 рік – у фото видання ВолиньPost
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині Ford злетів у кювет та перевернувся. ВІДЕО.ФОТО
Сьогодні, 15:40
Депутат Луцькради прокоментував ситуацію з Порошенком
Сьогодні, 15:26
Волинянин, який п'яним вкрав пляшку горілки в магазині, втрапив за ґрати на понад 4 роки
Сьогодні, 15:10
На Волині відійшов у вічність настоятель храму
Сьогодні, 14:44
Чи безпечно їсти тепличні огірки та помідори з луцького супермаркету і ринку. ПЕРЕВІРКА НА НІТРАТИ
Сьогодні, 14:18
Схожі новини
На Волині вантажівка з’їхала у кювет. ВІДЕО На Волині вантажівка з’їхала у кювет. ВІДЕО
28 грудень, 2021, 17:25
На Волині загорівся автомобіль. ФОТО.ВІДЕО На Волині загорівся автомобіль. ФОТО.ВІДЕО
14 грудень, 2021, 14:10
На Волині - аварія: автомобіль злетів з дороги. ФОТО На Волині - аварія: автомобіль злетів з дороги. ФОТО
11 грудень, 2021, 10:30
Танцюристи з Волині – четверті на чемпіонаті світу зі спортивно-бальних танців Танцюристи з Волині – четверті на чемпіонаті світу зі спортивно-бальних танців
17 листопад, 2021, 17:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині Ford злетів у кювет та перевернувся. ВІДЕО.ФОТО
Сьогодні, 15:40
 0
Депутат Луцькради прокоментував ситуацію з Порошенком
Сьогодні, 15:26
 0
Волинянин, який п'яним вкрав пляшку горілки в магазині, втрапив за ґрати на понад 4 роки
Сьогодні, 15:10
 0
На Волині відійшов у вічність настоятель храму
Сьогодні, 14:44
 0
Чи безпечно їсти тепличні огірки та помідори з луцького супермаркету і ринку. ПЕРЕВІРКА НА НІТРАТИ
Сьогодні, 14:18
 0
Медіа
відео
1/8