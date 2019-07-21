У громаді на Волині побудують клуб за 18 мільйонів





Про це розповів голова Павлівської громади Андрій Сапожник у програмі «Позиція» на



За його словами, до громади входять 20 сіл, з яких лише у Павлівці немає клубу.



«Він колись був, але оскільки перебував у трошки аварійному стані, прийняли рішення, що його треба продати у приватні руки. Його продали, і вже не лишилося від цього клубу нічого», – каже голова.



У 2021 році влада почала працювати над проєктно-кошторисною документацією для будівництва центру дозвілля.



«Можна сказати, нам пощастило, що Міністерство культури при прийнятті бюджету заклало певну суму коштів, і ми матимемо можливість взяти участь у конкурсі, і думаю, нам може пощастити, і бажання наших мешканців вдасться реалізувати. Обіцяти не буду, що в 2022 році в нас буде класний клуб, але робитиму все можливе, щоб він у нас був», – запевнив Андрій Сапожник.



Каже, клуб побудують на місці колишньої бібліотеки. Зараз це маленьке старе приміщення.



«Це буде 2-поверхове приміщення. Навіть працюємо над тим, щоб зробити там 2 кімнати хостелу. Оскільки ми працюємо над розвитком зеленого туризму, то розуміємо, що потрібні такі місця, аби людина могла приїхати і мала де переночувати», – зауважив голова.



Він стверджує, що проєктно-кошторисна документація майже зроблена.



«Була проблема із земельною ділянкою, її конфігурація трошки не відповідала вимогам, які ставлять до будинку культури. Ми це все виправили, і я думаю, якщо все буде добре, то на початок лютого проєктно-кошторисна документація буде дороблена і перебуватиме на проходженні експертизи. Орієнтовна вартість цього будівництва – 18 млн грн», – додав Андрій Сапожник.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Павлівка Володимир-Волинського району планують побудувати клуб, на який витратять 18 мільйонів гривень.Про це розповів голова Павлівської громадиу програмі «Позиція» на 12 каналі 13 січня.За його словами, до громади входять 20 сіл, з яких лише у Павлівці немає клубу.«Він колись був, але оскільки перебував у трошки аварійному стані, прийняли рішення, що його треба продати у приватні руки. Його продали, і вже не лишилося від цього клубу нічого», – каже голова.У 2021 році влада почала працювати над проєктно-кошторисною документацією для будівництва центру дозвілля.«Можна сказати, нам пощастило, що Міністерство культури при прийнятті бюджету заклало певну суму коштів, і ми матимемо можливість взяти участь у конкурсі, і думаю, нам може пощастити, і бажання наших мешканців вдасться реалізувати. Обіцяти не буду, що в 2022 році в нас буде класний клуб, але робитиму все можливе, щоб він у нас був», – запевнив Андрій Сапожник.Каже, клуб побудують на місці колишньої бібліотеки. Зараз це маленьке старе приміщення.«Це буде 2-поверхове приміщення. Навіть працюємо над тим, щоб зробити там 2 кімнати хостелу. Оскільки ми працюємо над розвитком зеленого туризму, то розуміємо, що потрібні такі місця, аби людина могла приїхати і мала де переночувати», – зауважив голова.Він стверджує, що проєктно-кошторисна документація майже зроблена.«Була проблема із земельною ділянкою, її конфігурація трошки не відповідала вимогам, які ставлять до будинку культури. Ми це все виправили, і я думаю, якщо все буде добре, то на початок лютого проєктно-кошторисна документація буде дороблена і перебуватиме на проходженні експертизи. Орієнтовна вартість цього будівництва – 18 млн грн», – додав Андрій Сапожник.

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